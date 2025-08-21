Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Keleivių Rygos oro uoste šiemet padaugėjo 3 proc.

2025-08-21 16:24 / šaltinis: BNS
2025-08-21 16:24

Rygos oro uostas pranešė per septynis šių metų mėnesius aptarnavęs apytikriai 4,02 mln. keleivių – 3 proc. daugiau nei pernai sausį-liepą.

Rygos oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Rygos oro uostas pranešė per septynis šių metų mėnesius aptarnavęs apytikriai 4,02 mln. keleivių – 3 proc. daugiau nei pernai sausį-liepą.

0
21 proc. jų buvo tranzitiniai keleiviai.

54 proc. keleivių pasinaudojo „Air Baltic“, 24 proc. – „Ryanair“ paslaugomis.

Skrydžių padaugėjo 2 proc. iki 36,2 tūkst., krovinių srautai augo 9 proc. iki 10,9 tūkst. tonų.

Praėjusį mėnesį aptarnauta 703 tūkst. keleivių – 6 proc. mažiau nei pernai liepą, o skrydžių sumažėjo 3 proc. iki 5834.

2024-aisiais didžiausias Baltijos šalyse oro uostas sulaukė 7,12 mln. keleivių – 7 proc. daugiau nei užpernai, o šiemet jų tikisi pritraukti 7,4 milijono.

