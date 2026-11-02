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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kėdainių rajone už 0,5 mln. eurų planuojama įkurti inovatyvią krašto pažinimo erdvę

2026-11-02 12:53 / šaltinis: BNS
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2026-11-02 12:53
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Kėdainių valdžia už daugiausiai 0,5 mln. eurų Pelėdnagių kaime šalia Kėdainių per dvejus metus planuoja įkurti inovatyvią krašto pažinimo erdvę.

Pinigai (nuotr. Karolinos Gudžiūnienės / ELTA)

Kėdainių valdžia už daugiausiai 0,5 mln. eurų Pelėdnagių kaime šalia Kėdainių per dvejus metus planuoja įkurti inovatyvią krašto pažinimo erdvę.

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Kaip BNS pranešė savivaldybė, Labūnavos gatvėje esančioje pievoje ketinama įrengti miniatiūrų parką, kuriame būtų pristatomi visų 11-os seniūnijų istoriją, kultūrą, architektūrą ar kitus vietos ypatumus atspindintys objektai.

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Kiekvienas objektas būtų atkurtas sumažintu masteliu panaudojant 3D technologijas ir papildytas skaitmeniniais sprendimais, leidžiančiais lankytojams susipažinti su interaktyvia informacija apie konkretų objektą bei vietovę.

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„Siekiama, kad kiekvienai iš seniūnijų atstovautų jos ikonine „vizitine kortele“ tapęs objektas – ar dvaro ansamblis, ar istorinės bažnyčios, ar piliakalniai, ar kiti išskirtiniai architektūros paminklai. Galutinis objektų sąrašas tikslinamas“, – komentare BNS teigė savivaldybė.

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Pasak jos, Kėdainių kraštas pasižymi turtingu kultūriniu bei istoriniu paveldu, todėl pažinimo erdvėje būtų pristatomi atpažįstami ir dar neatrasti objektai – nuo dvarų sodybų ir unikalios sakralinės architektūros iki piliakalnio ar kabančio tilto.

Anot projekto, erdvėje taip pat būtų sutvarkyta teritorija – įrengti želdynai, poilsio salelės, apšvietimas, geriamojo vandens stotelės.

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Savivaldybė tikisi, kad erdvė didins rajono žinomumą, pritrauks daugiau lankytojų, skatins jaunimo įsitraukimą per edukacinę veiklą.

„Tikime, kad Pelėdnagiuose įkurta inovatyvi erdvė su 3D miniatiūromis, skaitmeniniais sprendimais bei estetiška aplinka pasitarnaus kaip „vartai“ į rajono kaimiškąsias teritorijas – ji skatins lankytojus planuoti gyvus apsilankymus seniūnijose. Taip pat įgyvendintas projektas papildys esamus Kėdainių krašto turizmo maršrutus“, – BNS teigė savivaldybė.

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Tam dar turės pritarti savivaldybės taryba.

Didžiausia planuojama projekto vertė siekia 0,5 mln. eurų, iš kurių iki 0,2 mln. eurų būtų ES lėšos, o likusi dalis – savivaldybės. Erdvę planuojama įkurti per dvejus metus.

Pelėdnagių kaimas nuo Kėdainių yra nutolęs per maždaug keturis kilometrus, jame susikerta keliai į Kauną, Panevėžį, Jonavą ir Šiaulius.

indeliai.lt

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