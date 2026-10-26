Kaip pranešė „Pon.Bike“ priklausanti „Cycling Sports Group Europe“, gamykla Nyderlanduose bus uždaroma etapais iki 2027 metų pabaigos. Per šį laiką veikla bus palaipsniui perkeliama į kitas gamyklas Dierene (Nyderlandai), Emšteke (Vokietija) ir Kėdainiuose.
Pirmasis apie tai pranešė portalas „Verslo žinios“.
Kėdainių gamykla pritaikyta skirtingų prekių ženklų dviračiams
Pranešime pabrėžiama, kad Almelo gamykla pritaikyta tik „Cannondale“ gamybai ir negali prisitaikyti prie tolesnio „Pon.Bike“ perėjimo prie integruoto daugelio prekių ženklų gamybos tinklo.
Anot pranešimo, gamykla Kėdainiuose yra naujausia ir lengviausiai pritaikoma gamybos vieta, visiškai pritaikyta gaminti visą „Pon.Bike“ asortimentą.
Nyderlandų holdingo „Pon Holdings“ valdoma „Pon.Bike“ 2024 metais Kėdainių laisvojoje ekonominėje zonoje atidarė dviračių gamyklą, į kurią investavo 56,9 mln. eurų.
Tuo metu skelbta, kad gamykloje kasmet planuojama pagaminti iki 450 tūkst. dviračių. Čia gaminami „Gazelle“, „Kalkhoff“, „Focius“ ir „Urban Arrow“ dviračiai.
„Sodros“ duomenimis, įmonėje „Pon Bike Lithuania“ šiuo metu dirba 331 darbuotojas.