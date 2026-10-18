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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujovės Klaipėdoje – štai ką įrengs po viaduku

2026-10-18 16:21 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 16:21
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Klaipėdoje, tarp Malūno parko ir Danės upės, po Mokyklos gatvės viaduku, įrengiamas kalnų dviračių parkas, pranešė miesto savivaldybė.

Asociatyvi (BNS nuotr.)

Klaipėdoje, tarp Malūno parko ir Danės upės, po Mokyklos gatvės viaduku, įrengiamas kalnų dviračių parkas, pranešė miesto savivaldybė.

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Savivaldybė su dviračių sporto infrastruktūros įrengimo įmone „Dirtas“ pasirašė 48,4 tūkst. eurų vertės projektavimo ir rangos sutartį. Jau pradėtus darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. 

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Projektas išrinktas klaipėdiečių

Šis projektas yra pernai klaipėdiečių išrinkta Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos idėja.

„Pernai per iniciatyvą klaipėdiečiai pasakė, ko jiems mieste reikia, balsavo, o dabar po Mokyklos gatvės tiltu jau po truputį kuriasi kalnų dviračių parkas. Tai bus vieta jaunimui, vaikams ir dviračių sporto mėgėjams – judėti, mokytis, treniruotis, susitikti ir leisti laiką ne prie ekranų, o veikiant“, – pranešime teigė meras Arvydas Vaitkus.

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Apie 4,8 tūkst. kv. metrų plote bus suformuotas trijų lygių trasų kompleksas, skirtas BMX ir kalnų dviračiams. Iki šiol vieta po viaduku buvo apleista ir nenaudojama.

Pradedantieji savo įgūdžius galės lavinti maždaug 200 metrų ilgio žiedinėje bangavimo trasoje. Šalia bus įrengta apie 100 metrų pradedančiųjų šuolių trasa su penkiais saugiais, lengvai pervažiuojamais kalneliais. Pažengusiems ir patyrusiems dviratininkams suprojektuota 150–200 metrų ilgio šuolių trasa, turinti tarpus tarp pakilimo ir nusileidimo sekcijų.

Visų trasų elementų matmenys, posūkių kampai ir kiti geometriniai parametrai bus tikslinami tiesiogiai statybų metu, atliekant bandomuosius važiavimus ir aktyviai konsultuojantis su Klaipėdos dviratininkų bendruomenės atstovais, teigiama pranešime.

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