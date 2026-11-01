Neblaivus vairuotojas sukėlė grandininę avariją: susidūrė keturi automobiliai

Automobilis „Opel Meriva“, vairuojamas neblaivaus (1,60 prom.) vyro (gim. 2002 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Audi A6“, kurį vairavo moteris (gim. 1999 m.).
Tuomet į kelio važiuojamojoje dalyje sustojusį minėtą automobilį „Audi A6“ atsitrenkė iš paskos važiavę automobilis „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1990 m.) ir automobilis „BMW 3ER Reihe“, kurį vairavo vyras (gim. 2000 m.).
Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Opel“ vairuotojas, automobilio „Audi“ vairuotoja ir kartu važiavusi moteris (gim. 2001 m.), automobiliu „Honda“ važiavusios moteris (gim. 1994 m.) ir nepilnametė (gim. 2019 m.), kurie dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyti į ligoninę.
Taip pat sužalotas automobilio „BMW“ vairuotojas, kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 2 d.
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