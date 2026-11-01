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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Neblaivus vairuotojas sukėlė grandininę avariją: susidūrė keturi automobiliai

2026-11-01 09:48 / šaltinis: ELTA
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2026-11-01 09:48
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Sekmadienio vakarą Kėdainių rajone, kelio Kėdainiai-Lipliūnai-Krakės 14-ame km, ties Medininkų k., susidūrė keturi automobiliai, skelbia policija. 

Transportas, eismas (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (11)

Sekmadienio vakarą Kėdainių rajone, kelio Kėdainiai-Lipliūnai-Krakės 14-ame km, ties Medininkų k., susidūrė keturi automobiliai, skelbia policija. 

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AutomobilisOpel Meriva“, vairuojamas neblaivaus (1,60 prom.) vyro (gim. 2002 m.), išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Audi A6“, kurį vairavo moteris (gim. 1999 m.). 

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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Tuomet į kelio važiuojamojoje dalyje sustojusį minėtą automobilį „Audi A6“ atsitrenkė iš paskos važiavę automobilis „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1990 m.) ir automobilis „BMW 3ER Reihe“, kurį vairavo vyras (gim. 2000 m.). 

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Per eismo įvykį sužaloti automobilio „Opel“ vairuotojas, automobilio „Audi“ vairuotoja ir kartu važiavusi moteris (gim. 2001 m.), automobiliu „Honda“ važiavusios moteris (gim. 1994 m.) ir nepilnametė (gim. 2019 m.), kurie dėl įvairių kūno sužalojimų paguldyti į ligoninę. 

Taip pat sužalotas automobilio „BMW“ vairuotojas, kuris, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. 2 d.

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