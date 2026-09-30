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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kaune iškils nauji senjorų globos namai

2026-09-30 11:38 / šaltinis: ELTA
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2026-09-30 11:38
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Kauno Dainavos mikrorajone trečiadienį oficialiai pradėtos „Gemma“ grupės naujų senjorų globos namų statybos. Investicijos į projektą sieks 10 mln. eurų.

Senjorai (nuotr. Dainiaus Labučio)

Kauno Dainavos mikrorajone trečiadienį oficialiai pradėtos „Gemma“ grupės naujų senjorų globos namų statybos. Investicijos į projektą sieks 10 mln. eurų.

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Beveik 3,5 tūkst. kvadratinių metrų pastatas iškils Vinco Krėvės gatvėje. Vienu metu globos namuose galės gyventi iki 130 senjorų, čia bus sukurta iki 100 darbo vietų.

Tai jau antrieji „Gemma“ senjorų globos namai Kaune – liepą Vaišvydavos mikrorajone duris atvėrė „Marių namai“, o šią savaitę juose atidarytas antrasis aukštas, kuriame galės apsigyventi dar 32 senjorai.

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„Mūsų įmonės tikslas – kelti ilgalaikės priežiūros kokybės kartelę ir kurti tokius globos namus, kuriuose senjorai galėtų ne tik gauti profesionalią priežiūrą ir reabilitaciją, bet ir prasmingai leisti laiką, būti aktyvūs, gyventi oriai ir saugiai. Daug dėmesio skiriame ne tik paslaugų kokybei, bet ir aplinkai – apgalvotam erdvių suplanavimui, patogumui, privatumui ir galimybei išlaikyti kuo daugiau savarankiškumo“, – pranešime teigė projektą vystančios bendrovės „Care Investments“ direktorius Jonas Zelba.

Projektą įgyvendins statybos bendrovė „Conres“. Visus statybos darbus planuojama užbaigti per metus. 

indeliai.lt

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