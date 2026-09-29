Netikėtas posūkis dėl Krikščioniškųjų gimdymo namų – Kukuraitis skelbia, kas laukia

Jis pažymi, kad procesas buvo ilgas ir tikrai sudėtingas – „pradėjome iš visiškai skirtingų pozicijų, kompromisų paieška nebuvo nei lengva, nei paprasta“.
„Tačiau šiandien man svarbiausias rezultatas – šeimos ir toliau galės sutikti savo kūdikius šioje tikrai unikalioje, šeimai draugiškoje vietoje, kur gerbiama ir vertinama gyvybė, žmogaus orumas ir šeimos poreikiai“, – feisbuke rašo L. Kukuraitis.
Anot jo, tai – didžiulis laimėjimas visoms Lietuvos šeimoms, kurios susivienijo ir stojo ginti to, ką vertina.
„Ačiū jums už drąsą ir pasiryžimą kalbėti, už įkvepiantį pilietiškumo pavyzdį ir nuolatinį palaikymą, kurį jaučiau, kai būdavo tikrai nelengva. Dėkoju Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir LSMU Kauno ligoninės vadovams už įsitraukimą, sudėtingas diskusijas ir geriausio kelio paiešką. Nebuvo lengva, tačiau buvo verta, esu tuo įsitikinęs“, – rašo ministras.
„Šis sprendimas yra tokios šeimos politikos, kurios reikia Lietuvai pavyzdys – šeimos veda, o mes įsiklausome ir atsiliepiame. Tik taip galime įtikinti žmones, kad valstybe galima pasitikėti, joje reikia ir verta gimdyti ir auginti vaikus. Tikiuosi, jog tokių pavyzdžių, kai politikai, švietimo ir gydymo įstaigos, viešosios paslaugos atlieps šeimų poreikius tik daugės.
Dėl to esu pasiryžęs dirbti dar daugiau, nes šiandiena įkvepia, šiuo sprendimu džiaugiuosi ir didžiuojuosi.
Žinau, kad jis atneš daug gero šeimoms, Krikščioniškų gimdymo namų darbuotojų bendruomenei, LSMU Kauno ligoninei ir visiems akušerijos skyriams Lietuvoje“, – rašo Linas Kukuraitis.
Namus planavo uždaryti
BNS rašė, kad minėtus gimdymo namus Kaune planuojama uždaryti dėl finansinių nuostolių ir mažėjančio gimstamumo. Iki šiol planuota filialo veiklą integruoti į kitą Kauno ligoninės akušerijos padalinį.
Šiuo metu akušerijos ir ginekologijos paslaugos Kauno ligoninėje teikiamos dviejuose padaliniuose – Akušerijos ginekologijos skyriuje Josvainių gatvėje ir planuojamuose uždaryti Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose Miško gatvėje.
Pernai buvo uždaryti Prano Mažylio gimdymo namai, jų veiklą integravus į minėtas dvi įstaigas.
Prieš įstaigos uždarymą pasisakantys visuomeninių šeimos, tėvų bei moterų teises ginančių centrų ir asociacijų atstovai pabrėžė Krikščioniškųjų gimdymo namų unikalų gimdymo priežiūros modelį, palaikomas vertybes, užtikrinamą gimdyvių saugumą bei kėlė klausimą, ar perkėlus paslaugas į centrinį filialą bus išsaugotos specifinės personalo kompetencijos, pavyzdžiui, patirtis priimant gimdymus į vandenį.
Privati moterų ligoninė pradėjo veikti 1926 metais, dabartinis vardas jai suteiktas 1994 metais. 2018-aisiais atlikta kapitalinė įstaigos renovacija.
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