Ką daryti, kad telefono baterija tarnautų ilgiau? 1 įprotis jai ypač žalingas

„Išmaniuosiuose naudojamos ličio jonų baterijos, kurios, kitaip nei senosios nikelio baterijos, neturi „atminties“. Paprastai sakant, jas galima įkrauti nepilnai ir dėl to jų talpa nesumažės. Maža to, daliniai įkrovimai sumuojasi, taigi du įkrovimai po 50 proc. jai tai bus tolygūs vienam pilnam įkrovimui. Dėl to šiuolaikinius išmaniuosius geriau krauti dažniau ir po mažiau nei laukti, kol baterija pilnai išsikraus ir ją įkrauti iki 100 procentų“, – pranešime spaudai sako „Telia“ įrenginių technologijų ekspertas Vitalijus Gibovskis.

Kada baterija jaučiasi geriausiai?

Įprastai ličio jonų baterijos iki 80 proc. savo talpos išlaiko apie 300–500 pilnų įkrovimų, o kurie gamintojai nurodo ir iki 1 tūkst. įkrovimų. Taigi jei jūsų telefonas kasdien pilnai išsikrauna ir jį pilnai įkraunate, maždaug po metų–dvejų galite pastebėti, kad baterija nebeatlaiko tiek, kiek anksčiau.

Dėl baterijų sandaros ir jose vykstančių procesų, tiek pilnas įkrovimas, tiek visiškas iškrovimas yra nenaudingi. Baterijos yra sudarytos iš dviejų dalių, tarp kurių juda ličio jonai: įkraunant jie „aplimpa“ katodą, o telefonui energiją naudojant – pamažu srūva prie anodo. Dažnas jų „perpildymas“ ličio jonais (t.y. pilnas baterijos iškrovimas arba, atvirkščiai, ilgas laikymas pilnai įkrovus) mažina baterijos talpą.

Pasak „Telia“ eksperto, baterijai naudingiausia, kai jos įkrovimo lygis palaikomas tarp 20 ir 80 procentų.

Naktį leiskite telefonui ilsėtis

Palikus telefoną krautis pernakt jis nepersikraus – pasiekus 100 proc. jo įkrovimas bus pristabdytas, tačiau toks įkrovimo lygis bus palaikomas iki pat ryto, kol jį atjungsite nuo elektros lizdo. Taigi visą tą laiką ličio jonai baterijoje „laikysis“ prie katodo.

„Papildomas pavojus kyla, jei telefoną laikote po pagalve – įkraunama baterija šyla, o negaudama oro ji gali perkaisti ir net sukelti gaisro pavojų“, – įspėja V. Gibovskis.

Tačiau ką daryti, jei susiruošus miegoti baterijos likę vos 30 proc. ar dar mažiau? Sprendimas paprastas: nekraukite telefono naktį, o tai darykite vos atsikėlę, kol ruošiatės išeiti iš namų – šiuolaikinėms greitai pasikraunančioms baterijoms pakanka maždaug pusvalandžio, kad pasisotintų visai dienai.

Telefoną galite krauti ir vakare žiūrėdami filmą ar darbe užsiimdami kitais reikalais. Jei jūsų telefonas palaiko belaidį įkrovimą, retsykiais jį įkrauti itin patogu belaidžiu įkrovikliu – užtenka padėti įrenginį ant specialaus dėkliuko.

Įpročiai, kurie nepatinka jūsų telefonui

Kad prailgintumėte savo telefono baterijos tarnavimo laiką, V. Gibovskis pataria pakeisti kelis įpročius

1. Nežaiskite telefonu kol jis kraunasi. Bateriją kraunant telefonas įkaista ir tai yra normalu, tačiau naudojant daug išteklių reikalaujančias programėles papildomą šilumą išskiria procesorius. Karštis baterijai gali pakenkti, todėl ją kraunant geriau rinktis mažiau sistemą apkraunančias programėles, o žaidimus ar vaizdo įrašų žiūrėjimą atidėti vėlesniam laikui.

2. Nesinaudokite telefonu esant minusinei temperatūrai. Baterijos nemėgsta ne tik karščio, bet ir šalčio, todėl esant žemesnei nei 0°C temperatūrai naudotis telefonu nepatartina, o jei būtina – pasistenkite tai daryti kuo trumpiau. Beje, didelis šaltis pavojingas ne tik baterijai, bet ir kitiems telefono komponentams.

3. Kraukite bateriją iki 80 proc. Patys telefonai neleidžia nustatyti mažesnės baterijos įkrovimo ribos, tačiau yra programėlių, kurios gali įspėti, kuomet ji pasiekia 80%, pavyzdžiui, „AccuBattery“ („Android“ telefonams) ar „Battery Life“ („iOS“ telefonams). Beje, šios programėlės turi ir daugiau naudingų funkcijų, kurios gali padėti tausoti telefono bateriją.

4. Taupykite energiją. Daugelis telefonų turi integruotą baterijos taupymo režimą, kurį galima aktyvuoti prireikus arba įkrovimo lygiui nukritus iki tam tikros atžymos, pavyzdžiui, 20 proc. Jis sumažina telefono galią, ekrano šviesumą ir apriboja kai kurias kitas funkcijas, taigi vargu ar norėsite jį naudoti visada, tačiau kai kuriais atvejais tai gali padėti telefonui ištverti iki vakaro ar kol telefoną vėl galėsite įkrauti. Taupyti energiją galite ir išjungdami funkcijas, kurių nenaudojate, tokias kaip GPS, „Bluetooth“, NFC ryšiai, fone veikiančios programėlės.