Nuo „nematomų“ ausinių iki spalvą keičiančio automobilio: ko pasaulis gali tikėtis artimiausiu metu?

Ekspertai teigia, kad šioje parodoje galima pamatyti nuostabą keliančių inovacijų ir susipažinti su jų teikiamomis naujovėmis.

Parodoje – iki šiol nematytos idėjos

„Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas pranešime žiniasklaidai užsiminė, kad bendrovės stebina kūrybiškomis ir akį pritraukiančiomis idėjomis.

„Šiemet, kaip ir kasmet, parodoje pristatyta daugybė netikėtų, nuostabą keliančių inovatyvių įrenginių. Parodoje dalyvaujančios bendrovės vartotojus stebina išmaniu laikinų tatuiruočių spausdintuvu, televizoriaus kamera, kuri įspės, jei sėdite per arti ekrano, išmaniu antkakliu augintiniui, lemputėmis, kurios išsijungs vos jums užmigus ir daug kitų inovacijų“, – kalbėjo M. Vrubliauskas.

Spalvą keičiantis BMW

Technologijų milžinė BMW pristatė išskirtinį spalvą keičiantį automobilį.

„Vos vieno mygtuko paspaudimu galėsite pakeisti automobilio spalvą. Vokiečių automobilių gamintoja iki šiol neatskleidė, kokia technologija pasitelkiama įspūdingam spalvos pasikeitimui. Iki šiol aišku, kad technologija itin jautri temperatūrų pokyčiams ir tikėtina, kad veikia tik tada kai automobilis yra šešėlyje“, – pabrėžė „Bitės Profas“.

Laikinų tatuiruočių spausdintuvas

Pietų Korėjos bendrovė „Prinker“ pristatė „Prinker M“ – pirmąjį kompaktišką laikinų tatuiruočių spausdintuvą, kuris per kelias minutes ant žmogaus odos sukurs vandeniui atsparius vaizdus.

„Spausdintuvas veikia kartu su specialiai jam sukurta išmaniąja programėle „Prinker Korea, Inc“. Čia, pasitelkę savo vaizduotę, galėsite susikurti norimo dizaino tatuiruotę. O naudodamiesi minėtu įrenginiu „Prinker M“ per kelias minutes atsispausdinti ją ant odos“, – pasakojo „Bitės“ išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Spausdintuvas sveria maždaug perpus mažiau nei planšetė ir lengvai telpa delne. Jo kaina, tikėtina, prasidės nuo 176 eurų.

„Sony“ televizoriaus kamera įspės, jei sėdite per arti

„Sony“ šiemet pristatė daugybę naujovių, viena jų – prie naujųjų QD-OLED televizorių tvirtinama kamera „Bravia Cam“.

„Naujoji kamera ne tik leis bendrauti vaizdo skambučiais, ji taip pat suteiks galimybę valdyti televizorių gestais nepakilus nuo sofos. Pavyzdžiui, norint išjungti televizorių užteks suspausti kumštį. O pristabdysite vaizdą ar pareguliuosite garsą tiesiog modami ranka priešais ekraną“, – kalbėjo M. Vrubliauskas.

Dar viena šios kameros įdomybė – galimybė nustatyti, kad televizorius praneštų, jei kažkas sėdi per arti ekrano. Tai ypač aktualu turintiems vaikų – iškart po pranešimo ekranas aptems, o nepersėdus į kitą vietą, įrenginys tiesiog išsijungs. Be to, kameroje integruota energijos taupymo funkcija, dėl kurios televizoriaus ekranas automatiškai pritems, kai išeisite iš kambario.

Tiesa, „Sony“ pranešė, kad iš pradžių kamera bus geriausiai naudojama tik vaizdo skambučiams. O laikui bėgant likusios funkcijos atsiras su programinės įrangos atnaujinimais.

Antkaklis stebi šuns aktyvumą ir poilsį

Prancūzijos bendrovė „Invoxia“ parodoje pristatė išmaniuosius antkaklius šunims, kuriuos galima prilyginti žmonių pamėgtiems išmaniesiems laikrodžiams. Jie ne tik nuolat seka keturkojo buvimo vietą ir fizinį aktyvumą, bet ir matuoja svarbiausius sveikatos rodiklius.

„Siekdama stebėti gyvybiškai svarbius rodiklius, tokius kaip širdies ritmas ir kvėpavimas, bendrovė sukūrė dirbtiniu intelektu paremtus miniatiūrinius jutiklius. Bendrovė teigia, kad įrenginys gali fiksuoti duomenis nepriklausomai nuo to, kiek plaukų turi šuo“, – sakė „Bitės Profas“.

Be gyvybiškai svarbių funkcijų stebėjimo, išmanusis antkaklis taip pat stebi, kada šuo vaikšto, bėgioja, kasosi, valgo ar geria, loja ir ilsisi. Tikėtina, kad įrenginys bus gana „įkandamas“ ir kainuos apie 90 eurų.

„Nematomos“ ausinės

Dauguma gamintojų gamina ausines, kurios išsiskirtų ir būtų atpažįstamos iš toli. Tačiau jei norite „nematomų“ ausinių, JAV bendrovė „JLab“ turi ką pasiūlyti.

„Skirtingų odos atspalvių spalvos ausinės tarsi išnyksta ausyse. Įdomu tai, kad ausinės tikrai nebrangios, tikėtina, kad jos kainuos vos apie 18 eurų“, – teigė išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Lemputė išsijungs vos jums užmigus

Išmanius namų apšvietimo sprendimus kurianti bendrovė „Sengled“ parodoje pristatė išmanią miegą ir kitus sveikatos rodiklius matuojančią lemputę „Sengled Smart“.

„Lemputė leidžia stebėti širdies ritmą, kūno temperatūrą ir pan. Jei mėgstate užmigti prie šviesos, tačiau norite taupyti elektrą, jums patiks, kad šios lemputės išsijungia automatiškai vos įrenginiui užfiksavus, jog užmigote. Kadangi jas „Bluetooth“ ryšiu galima sujungti su kitomis, taip pat galėsite pamiršti, ką reiškia palikti nakčiai šviesą vonios kambaryje“, – pasakojo M. Vrubliauskas.

Kadangi produktas dar kuriamas, informacijos apie jo kainą nėra. Žinoma tik tiek, kad jis dienos šviesą išvys 2022 m. antrąjį ketvirtį.

Per „Wi-Fi“ įsikraunantis „Samsung“ televizoriaus pultelis

Pernai technologijų bendrovė „Samsung“ pristatė televizoriaus pultelį, įsikraunantį nuo saulės energijos „Eco Remote“. O šiemet nustebino dar labiau – „CES 2022“ parodos dalyvius supažindino su per „Wi-Fi“ ar kitas radijo bangas įsikraunantį įrenginį.

„Kaip ir „Eco Remote“, taip ir šis televizoriaus pultelius gali įsikrauti nuo saulės energijos, tačiau jame taip pat pridėta galimybė surinkti radijo dažnių bangas ir paversti jas energija. Tai reiškia, kad televizoriaus pultelis niekuomet neišsikraus. Be to, tai didžiulis šuolis tvarumo kryptimi, nes leis atsisakyti keičiamų baterijų“, – pabrėžė „Bitės Profas“.

Meditacijos pertraukėlė be ekranų

Prancūzijos bendrovė „Morphée“ pristatė išmanųjį įrenginį meditacijai. Į delną telpantis akmenį primenantis prietaisas padės atsipalaiduoti tiek vaikams, tiek suaugusiems.

„Šiandien kiekvienam reikalinga pertrauka nuo ekranų. Prijungę savo ausines prie įrenginio galėsite klausyti gamtos garsų, atpalaiduojančios muzikos ir pan. Lengvas naudoti išmanusis įrenginys žada pagerinti miego kokybę, sumažinti stresą“ – teigė M. Vrubliauskas.