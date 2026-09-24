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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Jūsų idėja gali pakeisti „Iki“: trečioji klientų valdyba keliaus po skirtingus Lietuvos regionus

REKLAMA / 2026-09-24 13:23 / šaltinis: tv3.lt
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Apsipirkdami pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti „Iki“ programėlę ar kitas paslaugas? Prekybos tinklas „Iki“ kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių – skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip niekad didelę „Iki“ klientų valdybą. Net 60 narių bus buriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų „Iki“ pirkėjų patirtį.

Buriama nauja klientų valdyba

Apsipirkdami pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti „Iki“ programėlę ar kitas paslaugas? Prekybos tinklas „Iki“ kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių – skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip niekad didelę „Iki“ klientų valdybą. Net 60 narių bus buriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų „Iki“ pirkėjų patirtį.

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„Mažmeninėje prekyboje sprendimai prasideda nuo pirkėjo – jo kasdienių poreikių, įpročių ir lūkesčių. „Iki“ klientų valdyba mums suteikia galimybę geriau suprasti, kaip tobulinti jau esamus procesus ir apsipirkimo patirtį, taip pat įtraukti pirkėjus kuriant naujus sprendimus. Per dvi kadencijas jau pamatėme, kokią vertę tai kuria – valdybos narių įžvalgos virto konkrečiais sprendimais asortimento, paslaugų ir apsipirkimo patirties srityse. Trečiąją valdybą plečiame ir geografiškai – jos susitikimai vyks skirtinguose Lietuvos regionų centruose, kad galėtume įtraukti daugiau įvairių žmonių ir dar geriau išgirsti skirtingose šalies vietose gyvenančių pirkėjų patirtis. Norime kartu su klientais ieškoti sprendimų, kurie jų kasdienį apsipirkimą padarytų dar lengvesnį ir patogesnį – turime didžiausią parduotuvių tinklą Lietuvoje, esame arčiausiai savo pirkėjų, norime būti pirmuoju jų pasirinkimu, galvojant, kur apsipirkti“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.

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Laukiama įvairių pirkėjų patirčių ir idėjų

„Iki“ klientų valdybos tikslas – tobulėjimas. Jos narių nuomonės bus naudingos siekiant dar labiau gerinti apsipirkimo patirtį „Iki“ klientams, suteikti naudingų pasiūlymų ir platų asortimentą. 

Kandidatuoti gali visi 18 metų sulaukę ar vyresni žmonės. Norint prisijungti, tereikia užpildyti anketą ir atsakyti į joje pateiktus klausimus. Kandidatai raginami nesivaikyti „teisingų“ atsakymų, o drąsiai ir originaliai dėstyti savo mintis. Visos paraiškos bus peržiūrėtos ir įvertintos, o su atrinktais žmonėmis „Iki“ susisieks asmeniškai bei pakvies pokalbiui.

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„Iki“ klientų valdyboje norime suburti kuo įvairesnių žmonių, nes skiriasi ir jų kasdieniai apsipirkimo įpročiai bei poreikiai. Vieni puikiai žino, ko parduotuvėje pasigenda specifinius mitybos įpročius turintis pirkėjas, kiti – gali geriausiai įvertinti, kas svarbu apsiperkant su ribotu biudžetu, geriausiai pažįsta šeimos poreikius, ar pastebi, ko trūksta, kad vyresniame amžiuje apsipirkti būtų lengviau. Kiekviena tokia patirtis gali padėti atrasti sprendimų, kurie bus naudingi ir daugybei kitų pirkėjų, todėl plečiame projektą, kad dar daugiau pirkėjų iš skirtingų Lietuvos regionų galėtų būti išgirsti“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

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Klientų valdyba bus arčiau pirkėjų visoje Lietuvoje

Trečiosios „Iki“ klientų valdybos susitikimai vyks net šešiuose Lietuvos miestuose ir kiekviename jų bus suformuota dešimties narių grupė. Kadencijos metu klientų valdybos nariai dalyvaus tiek gyvuose, tiek nuotoliniuose susitikimuose. Gyvų sesijų metu jiems bus pristatomi aktualūs „Iki“ projektai ir iniciatyvos, o pirkėjai galės išsakyti savo vertinimą, dalytis idėjomis ir siūlyti, kaip tobulinti apsipirkimo patirtį, asortimentą bei paslaugas. 

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Viena šios kadencijos naujovių – veikla plečiama į skirtingus Lietuvos miestus. Pirmoji gyva sesija spalio 28 d. vyks Panevėžyje, o gruodžio mėnesį – Vilniuje. Norintys dalyvauti Panevėžyje kviečiami registruotis iki spalio 20 d., Vilniuje – iki lapkričio 23 d. Vėliau gyvos sesijos vyks Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje. Šeštąją vietą padės išrinkti patys pirkėjai – registracijos anketoje bus galima nurodyti savo miestą, o daugiausia pageidavimų sulaukęs taip pat bus įtrauktas į planuojamą maršrutą.

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Po kiekvienos gyvos sesijos vyks ir nuotoliniai susitikimai, kurio metu bus aptariama, kas jau nuveikta, kokie sprendimai priimti ir kokių veiksmų bus imamasi toliau. Klientų valdybos narių nuomonės bus klausiama ir tarp susitikimų – jie galės dalyvauti apklausose, vertinti siūlomus sprendimus bei teikti naujas idėjas.

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Pirkėjų idėjos jau tapo realiais pokyčiais

Kad klientų valdybos narių nuomonė virsta realiais darbais, rodo ankstesnių dviejų kadencijų rezultatai. Atsižvelgiant į jų pastebėjimus buvo tobulinama „Iki“ programėlė, daugiau dėmesio skirta komunikacijai senjorams, atnaujinami „IKI Šefų“ patiekalai, pildomas asortimentas. Pirkėjų įžvalgos prisidėjo ir prie kainolapių atnaujinimo bei aiškesnio pasiūlymų žymėjimo parduotuvėse bei daugelio kitų pokyčių, kurie matomi prekybos tinkle.

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„Dvi klientų valdybos kadencijos parodė, kad pirkėjų pastebėjimai gali duoti labai konkrečių rezultatų – nuo nedidelių, bet kasdien apsipirkti padedančių patobulinimų iki pokyčių asortimente ar paslaugose. Todėl kviečiame nelikti tik stebėtojais. Jeigu apsipirkdami pagalvojate, kad kažką būtų galima padaryti kitaip ar geriau, klientų valdyba yra proga savo idėją išsakyti tiesiogiai ir kartu prisidėti prie jos įgyvendinimo“, – sako G. Kitovė.

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Už dalyvavimą – „Iki“ dovanų kuponai

Už laiką ir įsitraukimą klientų valdybos nariams bus skiriami „Iki“ dovanų kuponai. Už kiekvieną gyvą susitikimą, kuriame dalyvaus, atrinktas narys gaus 150 Eur vertės kuponą, o už kiekvieną nuotolinį susirinkimą – 25 Eur vertės kuponą. Juos bus galima panaudoti apsiperkant „Iki“ parduotuvėse.Kandidatuoti į trečiąją „Iki“ klientų valdybą galima užpildžius anketą puslapyje: https://iki.lt/klientu-valdyba/.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

Gairės:
Vilnius
Klaipėda
parduotuvė iki

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Gairės:
Vilnius
Klaipėda
parduotuvė iki
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