Anot jo, būsimoji jungtis užtikrins tinkamą susisiekimą su kariuomenės baze Rukloje.
„Šis kelio ruožtas, infrastruktūra reikalinga ne tik Jonavai, (...) ne, tai A6 kelias, Kaunas-Zarasai-Daugpilis, kuriuo važiuoja daug tranzitinio transporto. Ir čia visai šalia turime Ruklos karinę bazę, kur ir mūsų tarptautinių partnerių kariai, ir mūsų kariai – Geležinio Vilko brigada. Taip kad šis aplinkelis tarnaus ir civiliniams, ir kariniams reikšmėms“, – žurnalistams Jonavoje antrojo aplinkkelio etapo įgyvendinimo pradžios renginyje sakė M. Sinkevičius.
Anot ministro pirmininko, tiek Jonavos valdžia, tiek visa valstybė šio kelio laukia daugiau nei 20 metų.
„Specialusis planas 2004 metais (parengtas – BNS), kada jau buvo numatyta trajektorija aplinkelio. Keitėsi ministrai, keitėsi valdžios, bet, matyt, neatsirado galimybės finansuoti“, – teigė buvęs Jonavos meras M. Sinkevičius.
Anot jo, pernai užbaigtas pirmasis aplinkkelio etapas yra „gerokai kuklesnis“ nei pradedamas įgyvendinti antrasis.
Antrąjį etapą už 42,7 mln. eurų (su PVM) nuties kelių ir kitos infrastruktūros statybos bendrovė „Kauno tiltai“. 5,6 km ilgio kelias bus pradėtas tiesti kitų metų pavasarį ir bus baitas iki 2028 metų pabaigos, pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.