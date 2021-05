JAV metų infliacija balandį – didžiausia per 12 metų

Skaičiuojama, kad metinė infliacija JAV – didžiausia nuo 2008 metų rugsėjo.

Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) vartojimo prekės ir paslaugos brango sparčiausiai nuo 2009-ųjų birželio – 0,8 procento.

Analitikai prognavo 0,2 proc. mėnesio ir 3,6 proc. metų infliaciją balandį, pažymi „Trading Economics“.

Mėnesio infliacijos augimas fiksuojamas penktą mėnesį iš eilės. Tikėtina, kad galutinis vartojimas artimiausiais mėnesiais dėl pandemijos įvestų ribojimų šveninimo sąlygomis toliau didės. Be to, verslas susiduria su tiekimo sutrikimais, o tai kelia daugelio prekių ir paslaugų kainas, rašo „MarketWatch“.

JAV vartotojų kainų indeksas be maisto produktų ir energijos išteklių (bazinė infliacija) pakilo 0,9 proc. per mėnesį ir 3,0 proc. per metus (26 metų rekordas). Analitikų prognozių vidurkiai – kainų augimas atitinkamai 0,3 proc. ir 2,3 procento.