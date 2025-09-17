Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Jaunoms šeimoms – daugiau pinigų: štai kam jie bus skirti

2025-09-17 12:10 / šaltinis: BNS
2025-09-17 12:10

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) šiemet skyrė papildomus 4,46 mln. eurų, kurie kaip finansinė paskata bus skiriami pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Naujos statybos butai. ELTA / Dainius Labutis

Ministerijos duomenimis, dėl nepakankamo priemonės finansavimo šių metų sausio 1 dieną paramos laukė apie 1,7 tūkst. jaunų šeimų.

0

Ministerijos duomenimis, dėl nepakankamo priemonės finansavimo šių metų sausio 1 dieną paramos laukė apie 1,7 tūkst. jaunų šeimų.

Vis tik skyrus papildomą finansavimą, visų, laukiančių finansinės paskatos nuo 2023 metų, prašymai bus išnagrinėti dar šiemet.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Džiaugiuosi, kad pasiekėme proveržį ir pagaliau baigiame ilgametį laukimą finansinei paskatai pirmajam būstui gauti. Mūsų tikslas – kad kiekviena jauna šeima, pasirinkusi kurti ateitį Lietuvoje, turėtų realią galimybę įsigyti pirmuosius namus“, – pranešime cituojama laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.

Ministerijos duomenimis, 2024 m.  finansinę paskatą gavo 342 šeimos, o 2023 m. buvo tenkinti 609 šeimų prašymai.

Planuojama, kad kitas kvietimas teikti prašymus pagal šią paramos priemonę bus organizuojamas 2026 m. I ketvirtį. 

