Janulevičius: Lietuva sugrįžo į Kinijos muitinės sistemas

Tačiau išryškėjo naujų Kinijos spaudimo priemonių Lietuvos verslui, portalui „15min“ sakė Vidmantas Janulevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, pastebima, kad ribojamas kiniškų prekių eksportas iš Kinijos uostų į Lietuvą. Viena įmonė, laukusi krovinio mėnesį, išgirdo, kad dėl politinių priežasčių jos krovinys perkeliamas į eilės galą. Be to, Kinija bando spausti Lietuvą per kitų šalių įmones.

Lietuvos įmonės antradienį sugrąžintos į Kinijos muitinės sistemas, tačiau neaišku, ar ilgam, sako Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovas Ričardas Sartatavičius.

„Taip yra, tik kuriam laikui tai įvyko, neaišku, ir ar nepakeis nieko, mes nežinome. Čia informacija iš mūsų įmonių“, – BNS sakė R. Sartatavičius.

Pasak R. Sartatavičiaus, tikėtina, kad tam įtakos turėjo Europos Komisijos pastangos. Tačiau jis sako iš įmonių girdintis, jog kinai naudoja spaudimo priemones Lietuvos partnerėms užsienyje, taip pat stabdo importuojančių Lietuvos įmonių užsakymus.

REKLAMA

REKLAMA

Pavyzdžiui, viena siuvimo įmonė, siuvanti drabužius prancūzams, pranešė, jog kinai nusprendė nebepirkti produkcijos iš Prancūzijos bendrovės, nes ji gaminama Lietuvoje.

„Prancūzai sako, tvarkykite šitą klausimą, nes kitaip ieškosime kitų siuvėjų. Tai gali paliesti nemažai aprangos ir tekstilės asociacijos narių“, – teigė jis.

„Kitas atvejis vakar įvyko – viena įmonių iš chemijos pramonės, ji ne vienerius metus dirba ir užsiperka iš Kinijos elektronikos dalykų. Vienas iš tiekėjų parašė, kad mes jums jau tų užsakymų daugiau nebevykdysime“, – BNS kalbėjo R. Sartatavičius.

Jis tikisi, kad sugrąžinus Lietuvą į muitinės sistemas, vienos didelės Lietuvos įmonės į Kiniją išplukdytas 400 konteinerių krovinys bus priimtas, nes kitu atveju jo grąžinimas kainuotų daugiau nei 6 mln. JAV dolerių.

REKLAMA

REKLAMA

„Juos buvo pasiekęs gandas, kad jie gali būti neišmuitinti, arba kad labai kimbama prie jų dokumentų ir jei neišmuitins, nes dar jie plaukia, tai įmonei gresia dideli finansiniai nuostoliai. (...) Pagal tą informaciją, kuri šiai dienai yra, turėtų būti viskas gerai, bet kas bus rytoj, negaliu pasakyti“, – kalbėjo Pramonininkų konfederacijos vadovas.

Praėjusį ketvirtadienį paskelbta, kad Lietuvos verslininkai negali išmuitinti prekių Kinijoje, nes pastaroji išbraukė Lietuvą iš šios šalies muitinės deklaravimo sistemos.

Užsienio reikalų ministerija tuomet teigė, kad sieks Europos Sąjungos reakcijos į Kinijos veiksmus. Tuo metu finansų ministrė Gintarė Skaistė sakė, kad didelio poveikio Lietuvos ekonomika nepajus, tačiau verslui būtina įvertinti prekybos su Kinija ir Baltarusija perspektyvas.

Kinija pastaruoju metu reiškė protestus dėl Lietuvos plėtojamų ryšių su Taivanu, salos atstovybės atidarymo Vilniuje.