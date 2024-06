Išrinktiems Europos Parlamento nariams – didžiulės algos, pensijos ir gausios privilegijos

Negalutiniais Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, į EP pateko Konservatoriai Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė ir Paulius Saudargas, socialdemokratai Vilija Blinkevičiūtė ir Vytenis Povilas Andriukaitis, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Aurelijus Veryga.

Taip pat EP nariais turėtų tapti Laisvės partijai atstovaujantis Dainius Žalimas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Virginijus Sinkevičius, Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderis Waldemaras Tomaszewskis, Tautos ir teisingumo sąjungai atstovaujantis Petras Gražulis ir Liberalų sąjūdžio atstovas Petras Auštrevičius.

Šiems europarlamentarams bus mokamos pavydėtinos algos, jie užsitikrins europietiškas pensijas, be to, gaus papildomų išmokų pragyvenimui ir kelionėms.

Sudėjus EP narių algą, dienpinigius, kompensacijas už keliones, išlaidas biurui išlaikyti, per mėnesį jie gali gauti ir 20 tūkst. eurų.

Europos parlamento atlyginimai ir pensijos

Kaip nurodyta EP narių statute, nustatytas atlyginimas yra lygus 38,5 proc. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo bazinio darbo užmokesčio. Visi EP nariai gauna vienodą darbo užmokestį.

EP nario mėnesinis atlyginimas yra virš 10 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių arba 7,8 tūkst. eurų atskaičius ES mokesčius ir draudimo įmokas.

Kadangi valstybės narės gali nustatyti papildomus nacionalinius mokesčius, galutinė grynoji suma priklauso nuo EP nario kilmės šalies apmokestinimo tvarkos.

Primename, kad šiuo metu vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra 2161 euras prieš mokesčius arba 1333 eurai į rankas. O Seimo nario pareiginė alga – 3608 eurai neatskaičius mokesčių.

Taigi, 11 europarlamentarų uždirbs kone penkiskart daugiau nei vidutinis lietuvis ir beveik triskart daugiau nei eilinis Lietuvos Seimo narys.

Laukia ir europietiškos pensijos

Baigę darbinę karjerą EP nariai galės gauti ne tik lietuvišką senatvės pensiją, bet dar ir europietišką.

Pagal EP narių statutą, buvę EP nariai turi teisę gauti pensiją, kai jiems sukanka 63 metai.

Ji lygi 3,5 proc. jų atlyginimo už kiekvienus pilnus tarnybos metus ir po vieną dvyliktąją jo dalį už kiekvieną pilną mėnesį, tačiau iš viso ne daugiau kaip 70 proc.

Viena EP kadencija trunka 5 metus. Vadinasi, ją išbuvę europarlamentarai iš Lietuvos gaus 17,5 proc. buvusios algos dydžio pensijas. Pinigais tai būtų maždaug 1750 eurų vos už 5 metų darbo EP stažą.

Eilinis lietuvis turi dirbti beveik 35 metus, kad gautų vidutinę 596 eurų senatvės pensiją.

Taigi, išrinkti EP nariai galės mėgautis ir kone tris kartus oresne senatve už likusius mirtinguosius.

Papildomos išmokos Europos Parlamento nariams

Be atlyginimo, EP nariai, kaip ir nacionalinių parlamentų nariai, turi teisę gauti išmokas, skirtas išlaidoms, patirtoms vykdant pareigas dažnai ne savo šalyje, padengti.

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka yra 4950 eurų per mėnesį. Ši fiksuoto dydžio suma leidžia EP nariams padengti tokias išlaidas, kaip biuro nuoma valstybėje narėje, kurioje jie išrinkti, pavyzdžiui, IT aparatinė ir programinė įranga, biuro reikmenys, ryšys ir pan.

Fiksuoto dydžio išmoka esą naudojama siekiant užtikrinti įgaliojimų nepriklausomumą.

Be to, EP nariams skiriami dienpinigiai – po 350 eurų per dieną. Tai yra fiksuoto dydžio suma, padengianti apgyvendinimo, maitinimo ir susijusias išlaidas kiekvieną oficialaus darbo EP dieną.

Nesunku suskaičiuoti, kad, jei per mėnesį EP narys dirba 20 darbo dienų, jam išmokama 7 tūkst. eurų.

EP padengia ir kelionės išlaidas, kad nariai galėtų dalyvauti posėdžiuose, kurie daugiausia vyksta Briuselyje arba Strasbūre.

Didžiausia leistina suma yra verslo klasės lėktuvo bilieto kaina, pirmos klasės traukinio bilietas arba 0,58 euro už kilometrą kelionės automobiliu atveju (ne daugiau kaip 1 000 km). Tad nusprendęs važiuoti automobiliu EP narys gauna iki 580 eurų.

Vykdant savo pareigas EP nariams gali tekti keliauti ir valstybėse narėse, kuriose jie išrinkti, ir už jų ribų.

Šios kelionės organizuojamos pagal EP darbo tvarkos taisykles. Kelionės išlaidos padengiamos iš komiteto arba ją organizuojančios delegacijos biudžeto.

Dėl įsipareigojimų užsienyje, kurie nėra oficialių Parlamento posėdžių dalis, EP nariai gali prašyti kompensuoti kelionės, apgyvendinimo ir susijusias išlaidas kitose šalyse, neviršijant didžiausios metinės 4 886 eurų sumos.