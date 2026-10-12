Įspėja gyventojus – nesinešiokite piniginėje: per bankomatą patuštino sąskaitą banke

Tačiau reikia įsidėmėti, kad kartu su patogumu atsiranda ir rizika: praradus kortelę ar neatsargiai saugant jos duomenis, vos per kelias minutes galima netekti tūkstančių eurų.
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, su tokia situacija kiek anksčiau susidūrė vienas lietuvis. Apie t
Vagys išgrynino beveik 6 tūkst. eurų
Lietuvos bankas (LB) dar šiemet paskelbė sprendimą dėl vieno kliento, kuris buvo įsitikinęs, kad dėl prarastų pinigų kaltas jo bankas.
Kaip buvo rašoma sprendime, dar 2025 m. rugpjūčio 14 d. su SEB banku susisiekė klientas, kuris pranešė, kad jo mokėjimo kortelė buvo pavogta, o iš jos – išgryninta didelė pinigų suma.
Anot banko kliento, į nemalonią situacija jis pateko lankydamasis Ispanijos saloje Maljorkoje. Iš pavogtos jo kortelės buvo atliktos penkios grynųjų pinigų išėmimo operacijos, kurių bendra suma siekė 5 844,75 euro.
Vos tai pastebėjęs gyventojas esą susiekė su SEB banku ir pranešė, kad jo kortelė buvo pavogta, o šalia kortelės buvo užrašytas ir jos PIN kodas. Nedelsdamas bankas užblokavo šią kortelę.
Visgi vėliau nukentėjusysis banko pareikalavo grąžinti prarastus pinigus, nes juos nuo sąskaitos nurašė ne jis. Bankas atsisakė tai padaryti, nurodydamas, kad operacijos buvo atliktos įvedus teisingą PIN kodą, o neįprasto kliento elgesio nenustatė.
Bankui nesutikus patenkinti prašymo, pareiškėjas su tokiu sprendimu nesutiko ir kreipėsi į LB, teigdamas, kad mokėjimai buvo atlikti be jo valios, o bankas turėjo užkirsti kelią tokioms operacijoms.
Bankas pinigų negrąžino
Visgi LB šio prašymo taip pat nepatenkino, nes pareiškėjas šalia kortelės laikydamas ir užrašytą jos PIN kodo slaptažodį. Tokiais veiksmais jis šiurkščiai pažeidė taisykles. O kortelės vagys galėjo išsiimti pinigus tik dėl to, kad šalia kortelės buvo laikomas ir užrašytas jos PIN kodas.
„Lietuvos banko vertinimu, tokie pareiškėjo veiksmai yra laikytini itin neapdairiais bei iš esmės pažeidžiančiais mokėjimo priemonės turėtojo pareigas“, – tąkart nurodė LB.
Jis taip pat pridėjo, kad bankas savo darbą atliko tinkamai, todėl jokie pažeidimai – nenustatyti.
„Ginčijamiems mokėjimams patvirtinti buvo taikomas griežtas autentiškumo nustatymas (ginčijami mokėjimai patvirtinti PIN kodu bei fiziškai į bankomatą įdėjus kortelę).
Duomenų, kad bankas būtų nevykdęs ar netinkamai vykdęs finansų rinką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir (ar) nesiėmęs priemonių užtikrinti savo klientų, įskaitant pareiškėjo, banke laikomų lėšų saugumo, nagrinėjant ginčą nenustatyta“, – pridėjo LB.
Pataria, kaip apsisaugoti nuo vagysčių
SEB banko Prevencijos departamento vadovė Daiva Uosytė kiek anksčiau aiškino, kad dėl konfidencialumo įsipareigojimų negali komentuoti konkrečios situacijos ar jos detalių.
Visgi ji pabrėžė, kad banko kortelė yra mokėjimo priemonė, kuri jos teisėtam turėtojui suteikia prieigą prie lėšų banko sąskaitoje ir galimybę tomis lėšomis naudotis atsiskaitant už prekes, paslaugas arba jas išsigryninant.
Būtent todėl kortelių turėtojai neturėtų su niekuo dalintis savo mokėjimo kortele bei atskleisti jos duomenų tokių, kaip kortelės numeris, galiojimo data, saugos kodas (CVC) bei kortelės PIN kodas.
„Primename, kad ypač nesaugu užsirašytą mokėjimo kortelės PIN kodą laikyti piniginėje ar kitoje vietoje kartu su mokėjimo kortele. Piniginę su mokėjimo kortele ir PIN kodu pametus ar ją pavogus, kyla labai didelis pavojus prarasti su kortele susietoje sąskaitoje laikomas lėšas.
Bet kuriuo atveju praradus kortelę kviečiame nedelsiant ją blokuoti. Tai galima padaryti savarankiškai per mobiliąją programėlę, prisijungus prie interneto banko ar susisiekus su SEB banku. Dėl SEB banko mokėjimo kortelių ar interneto banko blokavimo klientai gali skambinti visą parą“, – tąkart patarė ji.
D. Uosytė pridėjo, kad kilus įtarimams dėl kortelės vagystės, reikėtų nedelsiant susisiekti su banku ir policija.
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