Išdalins beveik 290 mln. eurų paramos: štai kas jau gali kreiptis

Naujuoju kvietimu numatoma keisti paramos skyrimo tvarką, didesnę finansinę pagalbą skiriant pažeidžiamiems namų ūkiams ir savivaldybėms, kuriose renovacijos poreikis yra didžiausias.
„Didžiausios pagalbos sulauks pažeidžiami namų ūkiai, kuriems bus kompensuojama nuo 50 iki 80 proc. išlaidų energinio efektyvumo didinimo priemonėms, ir regionai, kuriems jos labiausiai reikia – skirtingoms savivaldybėms paramos intensyvumas sieks nuo 15 iki 40 proc.“ – pranešime cituojama APVA Pastatų modernizavimo departamento direktorė Gintarė Burbienė.
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Atnaujintuose daugiabučiuose turės būti pasiekta ne žemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir ne mažiau kaip 40 proc. sumažintos šiluminės energijos sąnaudos.
Šiam kvietimui numatytas naujas finansavimo modelis, kuriame derinamos Socialinio klimato fondo (SKF), Klimato kaitos programos (KKP) ir lengvatinių paskolų lėšos.
Pažeidžiamiems namų ūkiams tenkanti valstybės paramos dalis energinio efektyvumo didinimo priemonėms bus finansuojama SKF lėšomis.
„Pažeidžiamiems namų ūkiams šiomis lėšomis pasinaudoti bus galima tik pateikus paraišką šio kvietimo metu. Tai vienkartinė Europos Sąjungos injekcija, kuria siekiama, kad energinio efektyvumo priemonės būtų prieinamos socialiai jautriausiems gyventojams, mažėtų priklausomybė nuo iškastinio kuro ir energetinis skurdas“, – pažymėjo G. Burbienė.
Valstybės parama pažeidžiamais nelaikomiems namų ūkiams bus finansuojama iš KKP. Šios paramos, kuri bus skiriama energinio efektyvumo priemonių išlaidų kompensavimui, intensyvumas priklausys nuo Savivaldybių paramos renovacijai indekso (SPRI) ir pasirinktų papildomai skatinamų sprendimų.
Kitoms priemonėms, kurios gerina gyvenimo kokybę, didina komfortą, visiems gyventojams, tarp jų ir socialiai jautriai grupei, bus suteikiamas lengvatinis kreditas 20 metų. Paskolas teiks ARTEA bankas, Europos investicijų banko atrinktas finansų tarpininkas. Pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo tam skirta 100 mln. eurų.
Pažeidžiamais laikomi tie namų ūkiai, kurie turi teisę į kompensaciją už būsto šildymą, nustatytą pagal galiojančią socialinės paramos tvarką. Norintiems dalyvauti daugiabučio modernizacijoje ir gauti paramą gyventojams, kurie dėl kompensacijos jau kreipėsi ir teisę į ją turi, papildomai nieko daryti nereikia.
Kiti gyventojai gaus nuo 15 iki 40 proc. paramą energinio efektyvumo didinimo išlaidoms, o likusią jų dalį turės dengti patys. Jiems taip pat bus kompensuojama 100 proc. techninės pagalbos išlaidų.
Papildomos paskatos po 5 proc. numatytos daugiabučių modernizavimo projektams, parengtiems pagal savivaldybės patvirtintas architektūros kokybės gaires, numačiusiems atnaujinti šilumos punktą ir karšto vandens tiekimo sistemą bei pasirinkusiems skydinę renovaciją.