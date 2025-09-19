Investicijoms į pieno, galvijų, sodų ūkius – dar 53 mln. eurų paramos

Laikinasis ministras Ignas Hofmanas sako, jog daugiausia paramos skiriama pieno ūkiams, taip pat kiaulių, daržų ir tiems sektoriams.
„Siekiame sustiprinti tokių ūkių (pieno – BNS) gamybinę bazę, kad gerėtų produktyvumas ir pieno kokybė, o darbas ūkiuose būtų lengvesnis, paprastesnis. Juk pienininkystės ūkiai traukiasi ne tik dėl ekonominių dalykų, bet ir dėl sunkaus bei nepatrauklaus darbo juose“, – pranešime sakė I. Hofmanas.
Pieno ūkiams numatyta 30 mln. eurų, mėsinių ir kitų galvijų – 5 mln. eurų, kiaulių ir paukščių – 8 mln. eurų, sodų, daržų, uogų, gėlių ir vaistažolių ūkiams – 10,1 mln. eurų paramos.
Už paramą ūkiai galės statyti naujas fermas, rekonstruoti ir remontuoti esamas bei įsigyti gyvūnų šėrimo, priežiūros, pieno melžimo įrangą, investuoti į mėšlo apdorojimo ir tvarkymo techniką, susitvarkyti infrastruktūrą.
Be to, parama bus teikiama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, pienovežiams, sunkvežimiams gyvuliams vežti, transporto priemonėms su temperatūriniu režimu, drėkinimo sistemoms ir išlaidoms gyvulių biologiniam saugumui.
Paraiškas priemonei „Investicijos į žemės ūkio valdas“ bus galima teikti lapkričio-gruodžio mėnesiais.
