Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Investicijoms į pieno, galvijų, sodų ūkius – dar 53 mln. eurų paramos

2025-09-19 10:38 / šaltinis: BNS
2025-09-19 10:38

Norintiems investuoti į žemės ūkio valdas skirta dar 53 mln. eurų paramos, o vienam projektui ji bus dukart didesnė nei iki šiol – iki 1 mln. eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. 

Karvė, mėlynojo liežuvio liga (nuotr. SCANPIX)

Norintiems investuoti į žemės ūkio valdas skirta dar 53 mln. eurų paramos, o vienam projektui ji bus dukart didesnė nei iki šiol – iki 1 mln. eurų, pranešė Žemės ūkio ministerija. 

REKLAMA
0

Laikinasis ministras Ignas Hofmanas sako, jog daugiausia paramos skiriama pieno ūkiams, taip pat kiaulių, daržų ir tiems sektoriams.

„Siekiame sustiprinti tokių ūkių (pieno – BNS) gamybinę bazę, kad gerėtų produktyvumas ir pieno kokybė, o darbas ūkiuose būtų lengvesnis, paprastesnis. Juk pienininkystės ūkiai traukiasi ne tik dėl ekonominių dalykų, bet ir dėl sunkaus bei nepatrauklaus darbo juose“, – pranešime sakė I. Hofmanas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pieno ūkiams numatyta 30 mln. eurų, mėsinių ir kitų galvijų – 5 mln. eurų, kiaulių ir paukščių – 8 mln. eurų, sodų, daržų, uogų, gėlių ir vaistažolių ūkiams – 10,1 mln. eurų paramos. 

REKLAMA
REKLAMA

Už paramą ūkiai galės statyti naujas fermas, rekonstruoti ir remontuoti esamas bei įsigyti gyvūnų šėrimo, priežiūros, pieno melžimo įrangą, investuoti į mėšlo apdorojimo ir tvarkymo techniką, susitvarkyti infrastruktūrą.

REKLAMA

Be to, parama bus teikiama naujai žemės ūkio technikai ir įrangai, pienovežiams, sunkvežimiams gyvuliams vežti, transporto priemonėms su temperatūriniu režimu, drėkinimo sistemoms ir išlaidoms gyvulių biologiniam saugumui.  

Paraiškas priemonei „Investicijos į žemės ūkio valdas“ bus galima teikti lapkričio-gruodžio mėnesiais. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų