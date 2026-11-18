Bendrovė nurodė, kad toks sprendimas priimtas po to, kai per finansinius metus iki rugsėjo pabaigos visame pasaulyje jau buvo panaikinta 2100 darbo vietų.
„Imperial Brands“ teigimu, metinės tabako pardavimų apimtys sumažėjo 3,4 proc., o tai lėmė „nuosmukis Europoje“. Bendrovė pridūrė siekianti iki 2030-ųjų kasmet sutaupyti po 320 mln. svarų sterlingų (383 mln. eurų).
Mažėjant pardavimams, ieško būdų sutaupyti
Ji pridūrė, kad 2025–2026 finansiniais metais jos grynasis pelnas smuko daugiau nei aštuoniais procentais – iki 1,9 mlrd. svarų sterlingų.
„Imperial Brands“, kartu su kitomis tabako įmonėmis, persiorientuoja į naujesnes kategorijas, įskaitant elektronines cigaretes ir oralinius nikotino produktus (daugiausia nikotino maišelius).
„Imperial Brands“ nėra vienintelė tabako gamintoja, planuojanti atleidimus. „British American Tobacco“ birželį pristatė planus visame pasaulyje panaikinti 5500 pareigybių, o dar 3500 pozicijų perduoti išorės paslaugų teikėjams.