Įmokos „Sodrai“ – nuo viso atlyginimo, tačiau ji kompensuoja tik 60 proc.: bėda ne išmokos, o atlyginimų dydis?

Jos specialistai atskleidė, kokia gali būti mažiausia ir didžiausia ligos išmoka bei kaip ją apskaičiuoti.

Profsąjungų atstovas įsitikinęs, kad bet kuriuo atveju geriausia ligos išmoka būtų 100 proc. atlyginimo, bet pagrindinę problemą jis mato ne tame.

Nors įmokas „Sodra“ mokame nuo visos algos, jos mokamos ligos išmokos toli gražu nepadengia viso atlyginimo.

Kuo mes kalti, kad sušlubavo sveikata?

Į tv3.lt redakciją kreipėsi skaitytoja Laima (tikras vardas ir pavardė redakcijai žinomi). Ji pasiskundė dėl ligos išmokos dydžio, esą taip yra neteisinga.

„Su algomis Lietuvoje ir taip sunku išgyventi. O jei sunkiai ir ilgam susergi – turi kentėti dar labiau. Kuo mes kalti, kad mums sušlubavo sveikata?

Kiekvieną mėnesį visą gyvenimą mokame mokesčius valstybei, nors sergame žymiai rečiau, ir tie pinigai mums taip ir nesugrįžta – nedarbingumo metu alga sumažėja beveik dvigubai. Kodėl tada mes mokame? Argi taip sunku ir ligos metu tą ir taip nedidelį atlyginimą palikti tokį, koks jis yra?“, – sielojosi moteris.

Aptardama šį klausimą „Sodra“ tikino, kad vienareikšmiškai atsakyti, kiek procentų sumažėja laikinai nedarbingo asmens pajamos, negalima, nes tai priklauso nuo ligos trukmės.

Jos teigimu, ligos išmokos dydis priklauso nuo apdraustojo asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų per paeiliui einančius 3 kalendorinius mėnesius, buvusius iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį.

Išmokos procentai skaičiuojasi nuo kompensuojamojo uždarbio.

„Sodra“ sako, kad vidutinis vienos dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai apskaičiuojamas paeiliui einančių 3 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesį, draudžiamąsias pajamas dalijant iš tų trijų mėnesių darbo dienų pagal kalendorių skaičiaus (taikoma 5 dienų darbo savaitė).

„Pavyzdžiui, darbuotojui, kuris dėl 2022–07–19 buityje patirtos traumos yra laikinai nedarbingas (jam gydytojas išdavė nedarbingumo pažymėjimą nuo 2022–07–19 iki 2022–07–28), dienos kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas laikotarpiu nuo 2022–03–01 iki 2022–05–31 turėtas draudžiamąsias pajamas dalijant iš to paties laikotarpio 64 darbo dienų“, – paaiškina.

Kiek sumažėja pajamos nedarbingumo metu

„Sodra“ pabrėžia, kad ligos išmokos, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų, dydis priklauso nuo laikinojo nedarbingumo priežasties, bet ne nuo ligos diagnozės.

Ji įvardija, kad apdraustiesiems asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos, nuo trečiosios nedarbingumo dienos mokama 62,06 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.

Dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, nuo pirmosios nedarbingumo dienos mokama 77,58 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka.

Dėl sergančio šeimos nario slaugos arba sveiko vaiko priežiūros, nuo pirmosios slaugos ar priežiūros dienos mokama 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoka ir mokama už slaugos laikotarpį, neviršijantį slaugomų asmenų amžių atitinkančios teisės aktuose nurodytos slaugos trukmės.

Tačiau šie procentai nesiskaičiuoja tiesiogiai nuo algos – iš pradžių alga šiek tiek sumažėja ją paverčiant kompensuojamuoju uždarbiu, nuo kurio dar atskaičiuojami viršuje nurodyti išmokos procentai.

„Ligos išmokos dydis, apskaičiuotas pirmajai laikino nedarbingumo dienai, nesikeičia iki šio konkretaus nedarbingumo atvejo pabaigos, t. y. nepriklauso nuo nedarbingumo pažymėjime nurodytos trukmės“, – komentuoja „Sodra“.

Vidutinė ligos išmoka – vos 38 eurai

„Sodra“ atskleidžia, kad ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo mėnesio.

Pavyzdžiui, 2022 m. III ketvirtį minimali mėnesio ligos išmoka yra 200, 01 euro, dienos – 9,57 euro.

O maksimalus dienos kompensuojamasis uždarbis ligos išmokai, apskaičiuojamas šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo atsiradimo mėnesio dienos, 2 dydžių sumą dalijant iš teisės į atitinkamą išmoką atsiradimo metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė).

Pavyzdžiui, 2022 m. III ketvirtį maksimali mėnesio ligos išmoka yra 2132,75 euro, dienos – 102,05 euro.

„Sodros“ teigimu, vidutinė vienos ligos išmoka 2022 m. apie 38 eurai, t.y. maždaug tiek paprastai gauna nedarbingumą turintis lietuvis.

Problema ne išmokos, o atlyginimų dydis

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkas ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadybos narys Raimondas Tamošauskas teigia, kad už pirmas dvi dienas moka darbdavys, o kas yra mokama per mūsų medicininį draudimą, už kurį mokame mokesčius – jau kitas klausimas.

„Na, bet kuriuo atveju 100 proc. atlyginimo būtų geriausia. Bet problema yra ne išmokos dydis, o tai, kad bendras mūsų pajamų dydis yra labai žemas“, – įvardija pašnekovas.

Jo teigimu, tai susiję su bendra situacija šalyje – vaistai pas mus brangesni negu Europoje, o atlyginimai mūsų daug mažesni. Taip pat ir išlaidos sąlyginai kartais yra didesnės negu gyvenant bet kur Europoje.

R. Tamošauskas tikina, kad atlyginimų didinimas dabartiniame infliacijos fone turėtų būti kuo didesnis ir kuo greitesnis: „Su mūsų bendrų pajamų padidėjimų spręstųsi visos kitos problemos – ir 63 proc. dydžio ligos išmoka nebūtų tiek mažai.“

Jis atkreipia dėmesį, kad kitas svarbus dalykas yra draudimas – mes mokame mokesčius, bet ar tikrai tas fondas yra efektyviai išnaudojamas skiriant išmokas?

„Aišku, pandemija smarkiai padidino tas išlaidas, bet vis tiek reikėtų tikrinti, ar biudžetas yra subalansuotas, ar mokesčiai atitinka išmokas“, – pamini pašnekovas.

R. Tamošauskas pabrėžia, kad tai nėra išmokos procentų problema, o žemų pajamų šalies problema.

Nedarbingumas savaitei – 110 eurų mažesnė alga

„Oficialiosios statistikos portalo“ duomenimis, 2022 m. vidutinė alga į rankas yra 1087,4 euro per mėnesį. T.y. maždaug 54,37 euro per dieną. Susirgus ir pasiėmus nedarbingumą savaitei (nuo pirmadienio iki sekmadienio) už pirmas dvi dienas darbdavys sumokėtų 64,58 euro, kas yra tik 32,28 euro per dieną.

O „Sodra“ už likusias 3 dienas žmogui išmokėtų 96,87 euro, t.y. 32,29 euro per dieną. Tai yra maždaug 22 eurais mažiau, nei įprastas dieninis atlyginimas. Reiškia, sirgdamas savaitę žmogus prarastų 110 eurų atlyginimo.

Koks būtų ligos išmokos dydis, galima sužinoti naudojantis internetine „Sodros“ ligos išmokos skaičiuokle.