„Iki“ skelbia dar daugiau nuolaidų: ne tik būtiniausių atsargų namams, bet ir skanėstų „Smaližių fiestoje“ įsigysite pigiau

„Šviežia, kokybiška įvairovė už itin patrauklias kainas – neabejotina „Iki“ stiprybė. Geriausiai tai įrodo gyventojų elgesys – lojalių pirkėjų skaičius auga kasdien. Naujienos apie dideles ir net ištisoms prekių kategorijoms skelbiamas nuolaidas sklinda iš lūpų į lūpas, o pasinaudoti jomis labai lengva – turime daugiausiai parduotuvių tarp didžiųjų prekybos tinklų Lietuvoje. Būdami arčiau pirkėjų, jiems galime pasiūlyti sutaupyti ne tik pinigų, bet ir laiko“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, pasirūpinti atsargomis, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Savaitgalio nuolaidos tęsis iki sekmadienio, rugsėjo 7-osios. Jomis pasinaudoti paprasta – tiesiog kasoje panaudokite „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.
Pasaldinkite rudens pradžią – „Iki“ siaučia „Smaližių fiesta“
Kartais reikia visai nedaug, kad diena taptų geresnė – kąsnelis mėgstamo skanėsto iškart pakelia ūpą. Ir saldžia akimirka, ir atsargomis pasirūpinkite pigiau – „Iki“ parduotuvėse vykstanti „Smaližių fiesta“ pasitinka su net 50 proc. nuolaidomis „Milka“, „Javinė“, „Selga“ produkcijai, „Laima“ šokoladui, saldinių dėžutėms ir saldumynams, sveriamiems saldainiams „Roshen“ ir dar aibe kitų.
Didelės nuolaidos „Iki“ galioja ir pastarojo meto mados klyksmui – Dubajaus stiliaus ir „Angel's Hair“ šokoladams. Naujų skonių ieškančius suintriguos ir akcijos, pvz., sausainiams „Guiness“ ar „Billa Premium“ apelsinų ir riešutų skonio triufeliams. Ypač plačios nuolaidos – „Iki“ tradicija, tad sutaupyti lengva įvairiems prekių ženklams – nuo „Skittles“ iki „Kinder“, nuo „Chupa Chips“ iki „Twix“.
Dar vienas „Iki“ „Smaližių fiestos“ išskirtinumas – net 30 proc. nuolaida ištisai šokoladinių ir riešutų kremų kategorijai. „Nutellai“ vargu ar galima atsispirti, o žemės riešutų kremai tiks ne tik pusryčiams, bet ir pikantiškiems patiekalams, desertams. Tokia didelė akcija „Iki“ puiki proga ir įšokti į pistacijų kremo gerbėjų traukinį – galima stipriai sutaupyti ir pasilepinti tuo, ką dabar dievina pasaulis.
Akcijos padiktuos, ką valgyti savaitgalį – bus labai skanu ir nebrangu
Savaitgalio meniu – aiškus. Pirmasis rudens savaitgalis lepins šiluma, todėl pietums čirškinsime šašlykus, šonkauliukus ar traškius sparnelius. Naudokitės proga sutaupyti ne tik laiko marinavimui, vietos šaldytuve, bet ir pinigų – 20 proc. akcija „Iki“ galioja įvairių rūšių jau marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams.
Vakarienei – šis tas lengvesnio, pavyzdžiui, lašišų pjausniai su net 47 proc. nuolaida (vos 8,99 Eur/kg!). Galima pasitelkti įvairius marinatus, bet kokybiškai lašišai daug nereikia – tiesiog pagardinkite druska, pipirais, patepkite aliejumi ir iškepkite ant grotelių. Tuomet apšlakstykite citrinos sultimis ir patiekite su kalnu šviežių arba ant grilio keptų daržovių. Prie visko derės ir virtos, keptos ant žarijų ar į šilkinę košę sutrintos šviežios „Clever“ bulvės už „Iki“ super kainą – tik 29 ct/kg.
Vasara nelepino, todėl dar šiltomis dienomis atsigardžiuokite svarbiausiu sezono pirkiniu – ledais. Patiems įvairiausių jų – nuo paprasto plombyro iki išskirtinio skonio gurmaniškų ledų su karamele, riešutais ar Dubajaus stiliaus šokoladu – „Iki“ paskelbta net 50 proc. nuolaida. Nepamirškite ir gaivinančių, „Iki“ šį savaitgalį net ketvirtadaliu pigesnių vaisvandenių – jie namuose visad pravers.
Svarbiausių atsargų namams „Iki“ įsigysite pigiau
Šalia „Iki“ lentynas nuspalvinusio šviežio, kokybiško ir rudeniu kvepiančio daržovių ir vaisių derliaus, šį savaitgalį verta pagalvoti ir apie ateitį. Pavyzdžiui, net 30 proc. nuolaida paskelbta įvairiems „Billa“ sūriams: čederiui, šviežiam tepamam, bri – tikra dovana sūrių gerbėjams. 20 proc. pigiau „Iki“ įsigysite ir įvairių pjaustytų mėsos gaminių – užkandžiaukite ir savaitgalį, ir pasidėkite į šaldytuvą rytams, kai laiko nuolat trūksta.
Rytoj vėl išauš ne šiaip sau penktadienis – o „VIPenktadienis“, kuris lojaliems „Iki“ pirkėjams atneša išskirtinai geras nuolaidas ištisoms prekių kategorijoms. Tiek naują savarankiško gyvenimo etapą pradedantys studentai, tiek kiekvienas namų ūkis įvertins vienos dienos „VIPenktadienio“ nuolaidas:
- 40 proc. akcija konservuotiems vaisiams ir daržovėms: žirneliai, agurkėliai, alyvuogės, pomidorai, ananasai – tai konservai, kurių reikia nuolat, todėl jų atsargoms „Iki“ stipriai sutaupysite.
- 50 proc. nuolaida kosmetikai. Reikia ar muilo, ar dezodoranto, ar atidžiau pasirūpinti plaukų, veido, kūno priežiūra po vasaros sezono – visko „Iki“ įsigysite net perpus pigiau.
Norint apsipirkti sumaniai ir sumažinti savo išlaidas baziniams produktams, vertėtų atsilaisvinti vietos ir spintelėse. Rudenį vis dažniau pusryčiams valgome košių, imamės kepti pyragus – todėl kruopų ir miltų reikės praktiškai kasdien. Neverta jiems išlaidauti – „Iki“ visą savaitgalį nuo ketvirtadienio iki sekmadienio jiems sutaupysite 25 proc.
Rudeniui prasidėjus uoliau švarinamės namus, metų laikų pokyčiams ruošiamės perskalbdami sezoninius drabužius, studentai pradeda patys rūpintis namų švara – todėl buitinės chemijos priemonės reikalingos visiems. Visi „Iki“ lojalūs pirkėjai gali jų šį savaitgalį ir įsigyti 50 proc. pigiau.
Tirpi kava ir tirpiosios kavos gėrimai – mėgstami ne tik tų, kurie skuba rytais, bet ir mėgstančių naminius kepinius ar keliauti. Tad jų apsimoka turėti ne tik namuose, bet ir pasidėti patogių vienkartinių pakuočių į kelionių lagaminą – „Iki“ joms sutaupysite 30 proc.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
