„Iki“ savo pavyzdžiu rodo – galima išmesti mažiau maisto ir naudoti mažiau popieriaus

Pirkėjai gali ir sutaupyti, ir prisidėti prie problemos sprendimo

Rugsėjo 29-oji – Tarptautinė informavimo apie maisto švaistymą diena. Švęsti dar nėra daug priežasčių, mat skaičiuojama, kad vienam lietuviui per metus tenka apie 141 kilogramas išvaistyto maisto. Tai – daugiau nei vidutinis europietis suvartoja maisto per du mėnesius.

„Panacėjos, kaip sumažinti šią globalią problemą, nėra. Todėl mes siekiame išnaudoti platų priemonių spektrą, kuris padeda ieškoti sprendimų: bendradarbiaujame su labdaros fondais, skelbiame papildomas agresyvias akcijas maistui, kurio galiojimas laikas eina į pabaigą, bet jis dar puikiai tinkamas vartoti, taip pat laikomės nulinės tolerancijos maisto atliekų išmetimui į sąvartynus“, – sako N. Kvietkauskaitė.

Vien praėjusiais metais „Iki“ su paramos ir labdaros fondo „Maisto bankas“ pagalba nuo išmetimo išgelbėjo apie 2,7 tūkst. tonų maisto. „Iki“ dar prieš 14 metų buvo pirmasis iš didžiųjų prekybos tinklų, tapusių organizacijos rėmėju, ir iki šiol išliko didžiausiu. Prie paramos surinkimo maistu skurstantiems kiekvieną dieną prisideda visos 237 „Iki“ parduotuvės, tūkstančiai darbuotojų, taip pat ir daug neabejingų „Iki“ klientų, aukojančių produktus akcijų metu.

Pasiteisinusios yra ir „Iki“ skelbiamos „Laimės valandos“: jos leidžia sumažinti išmetamo maisto kiekį, o pirkėjams – stipriai sutaupyti. Nuo 20 val. iki parduotuvės darbo pabaigos „Pagaminta IKI” sveriamiems kulinarijos gaminiams, konditerijos gaminiams ir šviežiai duonai bei bandelėms taikoma net 50 proc. nuolaida.

„Iki“ taip pat yra tvirtai įsipareigojusi laikytis nulinės tolerancijos maisto atliekų išmetimui į sąvartynus. Kaip pateikiama 2022 m. bendrovės tvarumo ataskaitoje, pasibaigus gaminių galiojimo laikui, „Iki“ maisto atliekų tvarkymo partneris surenka jas iš parduotuvių ir perduoda į savo perdirbimo įmones. Galiausiai jos paverčiamos elektros ir šilumos energija, taip pat perdirbimo metu susidarantis substratas yra laikomas aukštos kokybės ekologiškomis trąšomis.

Jau pasiekta pažanga nėra riba, pabrėžia N. Kvietkauskaitė – „Iki“ siekia iki 2030 m. maisto švaistymą sumažinti 50 proc., palyginus su 2022 m.

Naują tvaresnę iniciatyvą savitarnos kasose jau pamėgo pirkėjai

Ne mažiau opi pasaulyje ir per didelio popieriaus suvartojimo problema. Mažindama popierinių kvitų, etikečių ir leidinių kiekį, „Iki“ išnaudoja galimybes gerokai sumažinti anglies dioksido pėdsaką ir prisidėti prie sveikesnės planetos kūrimo. Be to, efektyvinant veiklą ir diegiant skaitmeninius sprendimus, laimi ir pirkėjai – jų apsipirkimo patirtis būna dar geresnė.

„Labai akivaizdžiai matome, kad pirkėjai yra patys suinteresuoti tvarumu. Nereikalinga nertis iš kailio lozungais aiškinant, kodėl yra svarbu rūpintis aplinka – tereikia atrasti ir pasiūlyti žmonėms patogių alternatyvų. Matome, kad jie jas mielai priima ir naudojasi. Pavyzdžiui, dar prieš itin lengvų plastikinių maišelių apmokestinimą jau kurį laiką konditerijos gaminius siūlėme dėti į popierinius maišelius, ir tai mūsų pirkėjams tapo tvariu įpročiu. Patogius klientams bei draugiškus aplinkai sprendimus diegiame ir toliau“, – pasakoja N. Kvietkauskaitė.

Ji pamini, kad šiemet „Iki“ savitarnų kasose pirkėjus pasitiko dar viena inovacija. Nuo šiol jie gali patys spręsti – spausdinti popierinį kvitą ar ne. Pasak „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, absoliuti dauguma pirkėjų dabar esant galimybei renkasi skaitmeninius kvitus, nes vertina patogumą ir mažesnę netvarką.

Tai sudaro nemažą dalį lankytojų, nes pirmasis tarp prekybos tinklų savitarnos kasas „Bitutė“ įdiegęs tinklas „Iki“ šiuo metu jų turi daugiau nei 800. Tęsiant aktyvų parduotuvių atnaujinimą visoje Lietuvoje planuojama, kad dar šiais metais savitarnos kasų skaičius pasieks 940.

Be to, praėjusiais metais „Iki“ popierines kainų etiketes pakeitė elektroniniu lentynų ženklinimu daugiau nei pusėje šimto parduotuvių, šiuo metu elektroniniai kainolapiai yra jau 100 parduotuvių. Iki 2024 m. kovo mėn. pab. „Iki“ parduotuvėse bus panaikintos visos popierinės kainų etiketės. Skaičiuojama, kad taip bus sutaupoma apie 125 tonos popieriaus per metus.

Taip pat, praėjusiais metais „Iki“ nustojo platinti popierinius lankstinukus į klientų namus. Toks sprendimas leido leidinių tiražą sumažinti keturis kartus bei sutaupyti apie 20 tonų popieriaus per metus. Pirkėjų patogumui tebenaudojamas popierius yra draugiškas aplinkai – jis tinka perdirbimui.

Plačiau su „Iki“ socialinės veiklos statistika galima susipažinti „Iki“ tvarumo ataskaitoje už 2022 metus čia: https://iki.lt/tvarumas/

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų. Turėdamas 237 parduotuves visoje Lietuvoje, „Iki“ yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. Prekybos tinklas kartu su „Pixevia“ Vilniuje atidaręs penkias autonomines parduotuves su „Iki“ prekių ženklu. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.