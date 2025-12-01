„Iki“ parduotuvėse – dar geresnis advento kalendorius už šokoladinį: kasdien – proga apripirkti pigiau

Didžiulės nuolaidos – kasdien „Iki“ vis naujos
Kaip daugelis su nekantrumu laukia kas rytą atversti advento kalendoriaus langelį, taip ir kiekvieną dieną džiugins vis naujos milžiniškos nuolaidos lojaliems „Iki“ pirkėjams. Pasak G. Kitovės, „Iki“ kas savaitę skelbia akcijas apie 5 tūkstančiams prekių, ir toks nuolaidų kalendorius padės tiek šventinėms vaišėms, tiek kasdieniams produktams išleisti gerokai mažiau.
Raktas į dideles nuolaidas – „Iki“ programėlė arba lojalumo kortelė. Su ja:
- pirmadienį – net 50 proc. nuolaida „Arimex“ produkcijai,
- antradienį – 50 proc. pigiau kainuos „Gaidelis“ sausainiai ir krekeriai,
- trečiadienį – 50 proc. mažiau mokėsite už „Farchioni“ alyvuogių aliejų,
- ketvirtadienį laukia 40 proc. nuolaida „Zigmas“ silkei, lašišai ir kitai produkcijai,
- penktadienį – 40 proc. nuolaida nealkoholiniams vynams ir putojantiems vynams, alui ar sidrui,
- šeštadienį – 40 proc. mažiau išleisite įvairiausių rūšių šokolado plytelėms,
- o sekmadienį – 40 proc. nuolaida „Džiugas“ sūriams.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai.
Kalėdoms ir draugų pasisėdėjimams ruoštis „Iki“ – lengviau ir skaniau
Gruodis „Iki“ – malonus ir atradimų kupinas pasiruošimas Kalėdoms, kuriame kiekviena diena – nauja proga sutaupyti. Tai reiškia, kad pasirūpinti vaišėmis susibūrimams su draugais, papuošti namus ir mėgautis gausybe gurmaniškų produktų „Iki“ galima dar paprasčiau ir pigiau.
„Rūpinamės, kad šventės kiekvienam būtų kuo džiugesnės, o pasiruošimas joms – kuo patogesnis, su mažiau streso ir dovanojantis kasdienių šventiškų atradimų. Ar tai Kalėdomis kvepiantis mandarinas, ar sūrio su trumais gabalėlis, ar šventiška vakarienė be progos namiškiams. Pavyzdžiui, asortimentą papildėme fasuotais „Billa Premium“ brandintais jautienos kepsniais. Lietuviai vis labiau pamėgę jautieną, tad ne viename draugų rate pasigirs klausimas: „o šitų jau ragavote?“, – atrasti naują skonį siūlo G. Kitovė.
Paskutinis metų mėnuo „Iki“ – tai ne tik kasdien besikeičiančios ypatingos nuolaidos. Šis metas reiškia ir tikrą citrusų fiestą, kai mandarinai, apelsinai, citrinos ir greipfrutai pasitinka ne tik spalvomis, bet ir derliaus piko metu ypač ryškiais, natūraliais skoniais bei džiuginančiomis kainomis.
Švenčių laukimas Lietuvoje – kupinas ir susitikimų su draugais, šeima, bendradarbiais, kai norisi pasidalinti šiluma ir ypatingesniais skanėstais. G. Kitovė sako, kad gyventojai jiems aktyviai renkasi gurmaniškesnius sūrius, kumpius, užtepėles, užkandžius, saldumynus, bet neišlaidauja – į pirkinių krepšelius kraunasi „Billa Premium“ produktus, kurie siūlo gurmanišką kokybę už prieinamą kainą.
„Matome, kad pirkėjai jau aktyviai repetuoja ir šventines vakarienes bei galvoja apie vaišių stalą – statistika rodo, kad gausiau perkami tradiciniai produktai, kurie pravers ir šventiškiems, ir kasdieniams patiekalams. Konservuota produkcija, cukrus, miltai, riešutai, džiovinti vaisiai, šaldyta produkcija, silkė – gyventojai naudojasi nuolaidomis, visa tai jau plaukia į pirkinių krepšelius, kad namie viskas būtų paruošta ir lauktų tinkamo momento“, – pastebi „Iki“ komunikacijos vadovė.
Šventinė nuotaika namuose – vos nuo kelių eurų
Gruodis tradiciškai prasideda nuo namų puošimo. G. Kitovė pastebi, kad „Iki“ pirkėjai šluoja ne tik įvairius žaisliukus, namų dekoracijas, bet ir puskiparisius, pušeles, o ypač gausiai renkasi žavingas puansetijas, kurios tekainuoja vos nuo 2,49 euro su „Iki“ programėle ar lojalumo kortele.
Didelio susidomėjimo sulaukia ir skintos ryškiomis uogomis nusagstytos bugienių šakelės, pirkėjai atranda selaginales – tai subtilios, bet labai jaukios šventinės dekoracijos.
O nuo gruodžio 5-osios didžiosiose „Iki“ parduotuvėse atsiras ir tikros Kalėdų pažibos – kirsti kėniai. Daugeliui gyventojų labai patogu, kad svarbiausias Kalėdų laukiančių namų akcentas į svetainę gali patekti specialiai dėl jo nelakstant po visą miestą – kėnį galima įsigyti arčiau namų, tiesiog kartu su kasdieniais pirkiniais.
„Turime plačiausią tinklą tarp didžiųjų prekybininkų, o tai reiškia, kad „Iki“ parduotuvė visada yra pakeliui. Nesvarbu, ar grįžtate iš darbo, ar skubate į svečius, ar tiesiog užsukate tarp darbų – viską, ko reikia, galima rasti vienoje vietoje. Tai taupo ne tik pinigus, bet ir laiką, kuris gruodį toks brangus visiems mūsų“, – sako G. Kitovė.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.