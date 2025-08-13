„Iki“ lentynose – arti šimto pigių naujienų: „Clever“ asortimentą „Iki“ išplėtė net trečdaliu

Pasak G. Kitovės, „Iki“ pirkėjų srautai nuosekliai auga, nes tinklas laikosi pažado savo klientams – nuolat stengtis pasiūlyti kuo geresnės kokybės produktų už kuo geresnes kainas, kurių galima rasti arčiau namų.
„Darome daug – siūlome aktualias akcijas tūkstančiams prekių, atnaujiname privačios etiketės asortimentą, atsivežame naujų puikios kainos produktų, plačiame pigių geros kokybės prekių asortimentą. „Iki“ galima rasti įvairių gerai pažįstamų privačių prekės ženklų, kurių nėra kitur: „Billa“, „Billa Premium“, „Iki“, „IKI Šefai“ ir t.t. Tarp jų – ir pirkėjų pamiltas „Clever“ prekės ženklas, kurio produkcija pasižymi puikiomis kainomis. Šiandien klientai gali rinktis iš šimtų produktų, kurie įkūnija pagrindinį „Clever“ linijos principą – kokybė neturi būti prabanga“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Naujienos – kasdienių prekių kategorijose
Šiemet „Clever“ asortimentą „Iki“ išaugino beveik šimtu naujų prekių. Tokia dinamika atskleidžia „Iki“ pirkėjų poreikį kokybiškiems produktams už gerą kainą. Greta jau pamėgtų „Clever“ produktų, tokių kaip grietinė, sviestas, duona, makaronai, kruopos, naujienos papildė būtent tas kategorijas, kurios sudaro kasdienio pirkinių krepšelio pagrindą.
Pieno produktų šeimoje atsivėrė platesnės galimybės sutaupyti: „Iki“ pirkėjai ras naujų „Clever“ jogurtų, UAT pieno, taip pat įdomesnių skonių – pavyzdžiui, grūdėtos varškės su laiškiniais česnakais.
Sūrių kategorijoje – ypač ryškus pokytis. „Clever“ asortimente dabar – nauji tarkuoti sūriai (nuo mocarelos ir ementalio iki čederio), tepami kreminiai sūriai su skirtingais priedais, specialus sūris picoms.
Nauji „Clever“ produktai atsako ir į šiuolaikinio gyvenimo tempo iššūkius – kai reikia greitai ir skaniai paruošti maistą. Tuomet išgelbės šaldytos picos – „Margarita“ ar „Salami“, konservuota mėsa pietums, itališkų skonių makaronų patiekalams suteiks „pesto“, „arriabata“ ir „bolognese“ padažai.
Atliepiamos ir sveikos mitybos tendencijos – pavyzdžiui, „Iki“ pirkėjams siūlomi „Clever“ kukurūzų dribsniai su vitaminais ir mineralais, taip pat madingieji avinžirniai, konservuotos daržovės, vaisiai.
„Clever“ prekes pamėgę ir gyvūnų augintojai, tad jiems pasirinkimas taip pat išplėstas: „Iki“ atsirado paukštienos, jautienos, vištienos, žvėrienos gabaliukų padaže, skanėstų.
Kokybė – „Iki“ prioritetas
Dalis pirkėjų tebesilaiko senų stereotipų – kelia klausimą, ar žemesnė kaina nereiškia prastesnės kokybės. Tačiau G. Kitovė akcentuoja, kad privataus prekės ženklo produktai gaminami pagal ypač griežtus reikalavimus, o jų kokybė atidžiai kontroliuojama.
„Kokybė yra viena iš kertinių „Iki“ sričių. Todėl privačių prekių ženklų gamintojams esame nustatę itin griežtus maisto saugos ir kokybės standartus – o 2024 m. net 96 proc. privataus prekės ženklų tiekėjų atlikome patikrinimus. Mums svarbu, kad pirkėjai gerai jaustųsi ne tik dėl patrauklių kainų, bet ir būtų ramūs dėl kokybės“, – pabrėžia „Iki“ komunikacijos vadovė.
Privačius prekių ženklus „Iki“ nuolat tobulina – reguliariai rengia įvairių produktų palyginimus, įsiklauso į pirkėjų pasiūlymus, kruopščiai formuoja asortimentą. Pavyzdžiui, rūpinasi, kad vasariška „Grill Party“ pasiūla įtiktų visokiems mitybos įpročiams. Prieš svarbiausias metų šventes „Iki“ stipriai išplečia „Billa Premium“ pasirinkimą, kad gurmaniški delikatesai būtų prieinami visiems. O garsius virtuvės šefus pasitelkus atnaujinta jau paruošto maisto „IKI Šefai“ produkcija sulaukė itin palankių pirkėjų vertinimų.
Užsibrėžęs kuo geriau atliepti pirkėjų lūkesčius, „Iki“ tinklas ne tik vysto jau esamus prekių ženklus, bet ir pristato naujų. Tarp ryškiausių pastarųjų metų pavyzdžių – lentynas papildžiusi „Vegavita“, siūlanti platų 100 proc. augalinės kilmės produktų pasirinkimą, riešutų prekės ženklas „Nice Bites“, taip pat jau kuris laikas lentynose džiugina ir saulės sunokinti vaisiai bei gardžios daržovės „Bon Via“ bei „Bon Via Bio“.
Iš viso „Iki“ parduotuvėse šiuo metu siūloma daugiau beveik 30 privačių prekių ženklų produktų: nuo pirkėjų pamiltų kasdienio vartojimo „Clever“, „Iki“, „IKI Ūkis“, „IKI Šefai“, „Su meile IKI“, „Billa“ maisto produktų iki gyvūnų prekių „ZooRoyal“ ir buities reikmenų „Vivess“.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.
