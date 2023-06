„Ignitis grupė“ ateityje mato save kaip elektros eksportuotoją, sako vadovas

„Grynai dėl gamtinių sąlygų, gyventojų tankio ir pramonės Centrinė ir Vakarų Europa, visu pirma Vokietija bus deficitinis regionas, kai tuo tarpu Skandinavija, Baltijos šalys ir iš dalies Ispanija, Portugalija bus tie regionai, kurie gali išvystyti atsinaujinančios gamybos perteklių ir užtikrinti ne tik dekarbonizaciją savo regionui, bet ir didelius srautus į Centrinę Europą“, – susitikime su investuotojais ketvirtadienį sakė D. Maikštėnas.

„Mes savo veikloje ir ateities plėtroje taip pat matome savo indėlį į šitų energijos srautų tiekimą“, – pridūrė jis.

„Ignitis grupės“ vadovas prognozuoja, jog 2030-aisiais dėl dekarbonizavimo elektros energijos poreikis augs ir Lietuvoje.

„Matome, kad apskritai atsinaujinančios – ir jūrinės, ir žemyninės – energetikos plėtrai bus labai svarbu užsitikrinti didesnes energijos sugėrimo galimybes pikiniu metu, ir mes čia matome, ypač mūsų regionui labai palankias sąlygas dinaminei elektrolizei ir tą dinaminę elektrolizę mes atidžiai seksime, pradedant pilotais (pilotiniais projektais – BNS) ir einant į didelės apimties ir industrinės apimties projektus“, – kalbėjo D. Maikštėnas.

Jis teigė nemanantis, kad jungties Baltijos jūroje „Harmony Link“ statyba užsitęs „labai toli už 2030 metų“. D. Maikštėnas pakartojo, jog „Ignitis grupės“ dalyvavimas antrajame jūros vėjo parko vystytojo aukcione priklausys nuo pirmojo šiuo metu vykstančio konkurso rezultatų.

„Kaip minėjau, mūsų tikslas užsitikrinti bent vieną (jūrinį vėjo – BNS) parką Lietuvoje. Dėl antro spręsime pasibaigus pirmam aukcionui ir vėlgi nuo susidariusių aplinkybių darysime sprendimus“, – teigė D. Maikštėnas.

Energetikos ministras Dainius Kreivys anksčiau taip pat teigė, kad per artimiausius dešimtmečius Lietuva iš didžiulės elektros vartotojos taps jos eksportuotoja. Pasak jo, ateityje Šiaurės ir Baltijos šalys Europai pateiks iki 50 proc. visos elektros, be to, siekiama, kad nuo 2030 metų Lietuva pasigamintų tiek pat elektros, kiek suvartoja.

„Litgrid“ duomenimis, pernai šalyje suvartota 11,2 teravatvalandės (TWh) elektros – 5,4 proc. mažiau nei 2021 metais. Tuo metu elektros gamyba pernai siekė 4,25 TWh – 9,4 proc. mažiau nei užpernai.