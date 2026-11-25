Saugyklą projektuos tarptautinis konsorciumas, vadovaujamas „Cyclife Engineering“ S.A.S. Konsorciumui taip pat priklauso „Westinghouse Electric Spain“ S.A.U. ir UAB „TEC Industry“.
Pasirašius sutartį pradedamas naujas „Altra“ projekto etapas. Jo metu bus atlikti reikalingi tyrimai, parengtas pastato rekonstravimo projektas, suprojektuotos technologinės ir inžinerinės sistemos bei dokumentai, būtini saugai pagrįsti ir leidimams gauti. Be to, konsorciumas taip pat prižiūrės, kaip projektas įgyvendinamas statybų metu.
„Ignalinos atominės elektrinės reaktorių išmontavimas yra pasaulyje precedento neturintis projektas. Laikinosios radioaktyviųjų atliekų saugyklos projektavimas yra svarbi jo dalis, padėsianti saugiai sutvarkyti branduolinį palikimą ir neperkelti jo naštos ateities kartoms“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Lukas Savickas.
Reaktorių šerdžių išmontavimas yra techniškai sudėtingiausia viso Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo megaprojekto dalis. Šių darbų metu susidarys ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų, daugiausia radioaktyviojo grafito ir aktyvuoto metalo.
Esamų saugojimo pajėgumų visam numatomam jų kiekiui nepakanka, todėl reaktorių išmontavimui būtina iš anksto parengti saugaus saugojimo infrastruktūrą, praplečiant kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksą.
„Turime iš anksto numatyti, kaip kiekviena susidariusi atliekų pakuotė bus apdorota, patikrinta, apskaityta ir saugoma. Todėl ši sutartis yra svarbi ne tik kaip projektavimo darbų pradžia. Ji atveria kelią konkretiems inžineriniams sprendimams, nuo kurių priklausys saugi ir nuosekli viso reaktorių išmontavimo etapo eiga“, – sakė „Altra“ vadovas Linas Baužys.
Laikinąją reaktorių atliekų saugyklą numatoma įrengti „Altra“ teritorijoje Visagino savivaldybėje. Joje bus numatytos atliekų pakuočių priėmimo, patikrinimo, perkėlimo, stebėsenos ir saugojimo sistemos. Tikslus saugyklos dydis, išplanavimas ir kiti parametrai bus nustatyti projektavimo metu, įvertinus būsimų atliekų savybes, pakuočių tipus, jų kiekį ir reaktorių išmontavimo eigą.
Projektavimo darbus numatoma užbaigti iki 2030 metų vidurio, saugyklos statybas pradėti 2031 metais, o objektą parengti eksploatuoti – preliminariai 2036 metais.