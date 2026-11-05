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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aplinkosaugininkai: IAE uždarymo darbai neturės didelio neigiamo poveikio aplinkai

2026-11-05 10:06 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 10:06
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Ignalinos atominės elektrinės (IAE, prekės ženklas „Altra“) įgyvendinami milijardinės vertės uždarymo darbai nedarys didelio neigiamo poveikio aplinkai, paskelbė Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi visą jėgainės veiklos nutraukimo procesą.

Ignalinos atominė elektrinė. ELTA / Emilija Jaksibogaitė

Ignalinos atominės elektrinės (IAE, prekės ženklas „Altra“) įgyvendinami milijardinės vertės uždarymo darbai nedarys didelio neigiamo poveikio aplinkai, paskelbė Aplinkos apsaugos agentūra, įvertinusi visą jėgainės veiklos nutraukimo procesą.

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Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) apėmė laikotarpį nuo 2010 metų, kai pradėti įrangos išmontavimo darbai, iki planuojamo jėgainės pastatų ir įrenginių išmontavimo bei aikštelės sutvarkymo 2045–2050 metais, ketvirtadienį pranešė IAE.

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„Tai svarbus sprendimas visam Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo megaprojektui. Pirmą kartą bendrai įvertintas ne vieno konkretaus projekto, o visų jau atliktų ir dar planuojamų darbų poveikis aplinkai“, – pranešime teigė IAE vadovas Linas Baužys.

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Agentūra vertino pagrindines projekto veiklas: įrangos ir sistemų išmontavimą, statinių griovimą, radioaktyviųjų bei neradioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir galutinį pramoninės aikštelės sutvarkymą.

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Vertinant galimą poveikį analizuota aplinkos oro ir vandens būklė, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, visuomenės sveikata, kultūros paveldas ir galimas poveikis kaimyninėms valstybėms.

Atliekant darbus bus toliau atliekamas cheminis ir radiologinis aplinkos monitoringas.

Bendra jėgainės uždarymo vertė – apie 3,3 mlrd. eurų, ES finansuoja apie 84 proc. 

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