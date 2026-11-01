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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Perkate lašišą? Aplinkosaugininkai įspėja: už ką galite sulaukti rimtos baudos

2026-11-01 17:06 / šaltinis: ELTA
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2026-11-01 17:06
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Aplinkosaugininkams vykdant reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtai lašišų ir šlakių žvejybai bei prekybai, gyventojai raginami prieš perkant šias žuvis įsitikinti jų kilme ir paprašyti pardavėjų įsigijimo dokumentų.

Sūdyta lašiša (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Aplinkosaugininkams vykdant reidus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtai lašišų ir šlakių žvejybai bei prekybai, gyventojai raginami prieš perkant šias žuvis įsitikinti jų kilme ir paprašyti pardavėjų įsigijimo dokumentų.

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„Prieš perkant žuvį reikėtų įsitikinti, kad pardavėjas turi jos teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Jei pardavėjas jų nepateikia, žuvies reikėtų nepirkti. Pastebėjus galimai neteisėtą prekybą, svarbu užfiksuoti jos aplinkybes ir apie tai pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112“, – pranešime nurodo Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Anot departamento, už mėgėjų žvejybos metu sugautų žuvų ir iš jų pagamintų produktų pardavimą ar įsigijimą numatyta 180–580 eurų bauda. Tuo metu gaudant lašišas ir šlakius draudžiamais įrankiais ar būdais gresia 600–1 500 eurų bauda, taip pat gali būti konfiskuojami pažeidimui naudoti įrankiai ir priemonės. 

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Už kiekvieną neteisėtai sugautą lašišą ar šlakį žala apskaičiuojama taikant 970 eurų bazinį įkainį. Gamtiniuose rezervatuose ir ichtiologiniuose draustiniuose esančiuose vandens telkiniuose taikomas trigubas žalos atlyginimo įkainis.

Aplinkos apsaugos pareigūnų reidai „Saugom lašišą“ tęsis iki lapkričio 20 dienos. Siekdami apsaugoti migruojančias ir neršiančias žuvis, pareigūnai rengia reguliarius reidus prie vandens telkinių, tikrina žvejus verslininkus ir mėgėjus.

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