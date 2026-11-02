„Maccabi“ vadovas atmeta Kattasho atleidimą ir ieško pastiprinimo gynėjų grandyje

Italas teigė, kad Odedo Kattasho atleidimas nėra svarstomas, o dabar ieškomas papildymas gynėjų grandyje.
„Turiu prisiimti visą atsakomybę. Nebadysiu pirštais į nieką, o rodysiu tik į save. Mes žaidžiame prastai, bet turime likti kartu. Tai yra vienintelis būdas, kaip iš to išsikapstyti.
Mums trūksta gynėjų ir tuo klausimu bandau kažką daryti. Kalbamės su žaidėjais ir viliuosi, kad per artimiausias kelias dienas kažkas įvyks, bet kantrybė yra svarbiausias dalykas. Nesiruošiu pasirašyti sutarties su žaidėju tik tam, kad pasirašyčiau – noriu tinkamo krepšininko, kuris duotų teigiamą impulsą.
Odedas yra mūsų treneris. Sunkiais momentais palaikau jį. Jau matėme Odedo sugebėjimus ankstesniais metais. Mano darbas yra padėti jam. Atleidimas nėra realistiškas variantas“, – kalbėjo C.Coldebella.
„Maccabi“ Eurolygoje per 9 turus pasiekė vos 2 pergales. Žibalo į ugnį įpylė ir sekmadienį 87:105 pralaimėtas Tel Avivo derbis Izraelio lygoje prieš „Hapoel“ ekipą.
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