Gynybos ir žvalgybos sektoriams palydovinių vaizdų paslaugas teikianti ICEYE teigė, kad „Europos suverenių kosmoso ir gynybos pajėgumų poreikis auga“.
„Vyriausybėms reikalinga kritinės kosmoso infrastruktūros kontrolė, o Europai to reikia labiausiai“, – pareiškime sakė bendrovės generalinis direktorius Rafal Modrzewski.
Už akciją siūlo 41 eurą
ICEYE siūlo po 41 eurą už kiekvieną kosminės varomosios jėgos ir nešančiųjų raketų gamyboje besispecializuojančios bendrovės „Avio“ paprastąją akciją. Remiantis AFP skaičiavimais, tokiu būdu Italijos bendrovė vertinama 2,05 mlrd. eurų.
„Sujungta grupė būtų vertikaliai integruota, vienoje bendrovėje sutelkiant palydovų gamybą, paleidimą ir misijų vykdymą. Tai vyriausybėms suteiktų daugiau tikrumo dėl dislokavimo ir tiekimo tęstinumo“, – nurodė ICEYE.
Pagal planą Italija išliktų „Avio“ paleidimo ir varomųjų sistemų veiklos centru, o ICEYE pareiškė per penkerius metus Italijoje investuosianti vieną milijardą eurų „papildomai prie esamų „Avio“ planų“.
Sandoriui dar turės pritarti priežiūros institucijos.
Šis pasiūlymas greičiausiai sulauks Italijos vyriausybės dėmesio, nes pastarajai priklauso apie 30 proc. gynybos rangovės „Leonardo“ akcijų, o ši yra didžiausia „Avio“ akcininkė, valdanti 18 proc. akcijų.