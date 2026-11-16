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TV3 naujienos > Mokslas ir IT > Technologijos

ICEYE pristatė palydovų sistemą: žada fiksuoti vos 11 cm detales

2026-11-16 17:37 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-16 17:37
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Technologijų bendrovė ICEYE, kurią įkūrė lenkas Rafał Modrzewski ir suomis Pekka Laurila, pristatė naujos kartos palydovus, gebančius fiksuoti vos 11 cm dydžio detales.

Palydovas. Asociatyvi archyvo iliustracija (123rf.com).

Technologijų bendrovė ICEYE, kurią įkūrė lenkas Rafał Modrzewski ir suomis Pekka Laurila, pristatė naujos kartos palydovus, gebančius fiksuoti vos 11 cm dydžio detales.

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Bendrovė pirmadienį pristatė penktosios kartos radiolokacinio vaizdo gavimo sistemą, kuria vyriausybiniams klientams žadama iki 11 centimetrų siekianti antžeminė skiriamoji geba, atsižvelgiant į tarptautinį reguliavimą, skelbia portalas „TVP World“.

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„Gen5“ sistemoje naudojamas sintetinės apertūros radaras, leidžiantis palydovams fiksuoti Žemės paviršiaus vaizdus naktį ir pro debesis. ICEYE teigia, kad jos palydovai gali užfiksuoti daugiau vaizdų kiekvieno praskriejimo orbitoje metu, o integruota dirbtinio intelekto aparatinė įranga skirta atlikti analizę tiesiog kosmose.

Bendrovė teigia, kad 2027 metais siekia padvigubinti metinius savo palydovų gamybos pajėgumus iki 100 vienetų.

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