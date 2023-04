Į Suomijos Ingos SGD terminalą atgabentas pirmasis Estijos užsakytas krovinys

Bendrovės „Eesti Gaas“ užsakytą SGD krovinį iš Jungtinių Valstijų atgabeno tanklaivis „Vivit Americas LNG“.

„Iki šiol JAV ir Norvegijos kilmės dujų tiekimui naudojomės SGD terminalu Klaipėdoje, tačiau dabar pradedame bendradarbiauti ne tik su Norvegijos „Equinor“, bet ir tarptautine energetikos grupe „Vitol“ per Ingos terminalą“, – „Eesti Gaas“ pranešime cituojamas jos padalinio Suomijoje vadovas Pasi Nakki.

„Eesti Gaas“ yra pasirašiusi sutartis dėl iš viso 10 SGD siuntų gavimo iki šių metų rudens – trijų jau pristatytų per Klaipėdos SGD terminalą ir septynių siuntų, kurios bus atgabentos per Ingos terminalą. Pernai „Eesti Gaas“ per Klaipėdos uostą įsigijo penkis SGD krovinius.

Su Maltos vėliava plaukiojančio dujovežio „Vivit Americas LNG“ ilgis – 299 metrai, plotis – 46 metrai, talpa – 174,1 tūkst. kubinių metrų SGD.

Suomiją ir Estiją jungia per Baltijos jūrą nutiestas dujotiekis „Balticconnector“ .