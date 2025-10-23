Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į Nerį išleisti 5 tūkst. saugomų eršketų jauniklių

2025-10-23 22:47 / šaltinis: BNS
2025-10-23 22:47

Vykdant įžuvinimą, Neryje, Vilniuje, ketvirtadienį išleisti 5 tūkst. aštriašnipių eršketų jauniklių, pranešė Žuvininkystės tarnyba.

Tūkstančiai Rusnėje užaugintų eršketų keliauja į laisvę: žuvys pradės kelionę į Kuršių marias (nuotr. stop kadras)

Vykdant įžuvinimą, Neryje, Vilniuje, ketvirtadienį išleisti 5 tūkst. aštriašnipių eršketų jauniklių, pranešė Žuvininkystės tarnyba.

REKLAMA
0

Pasak tarnybos, ši reta saugoma žuvų rūšis yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, todėl kiekvienas toks įžuvinimas yra reikšmingas atkuriant eršketų populiaciją šalies vandenyse.

„Aštriašnipių eršketų sugrįžimas į Lietuvos upes – tai ne tik gamtos apsaugos sėkmės istorija, bet ir mūsų įsipareigojimas ateities kartoms. Žuvininkystės tarnybos specialistų pastangos leidžia išsaugoti dalį mūsų upių istorijos ir prisidėti prie biologinės įvairovės stiprinimo visame Baltijos regione“, – pranešime cituojamas žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip pažymi Žuvininkystės tarnyba, natūralioje gamtoje eršketai lytiškai subręsta sulaukę 20 ir daugiau metų, todėl dirbtinio veisimo centrai, koks 2023 metais įrengtas Simne, reikšmingai prisideda prie rūšies išsaugojimo.

REKLAMA
REKLAMA

Baltijos regiono šalių pastangomis iki šiol į upes išleista per 3 mln. aštriašnipių eršketų. Lietuvoje nuo 2011-ųjų į upes išleista apie 500 tūkst. šių žuvų, kasmet paleidžiant 30–70 tūkst. jauniklių.

REKLAMA

Aštriašnipių eršketų gyvenimo trukmė gali viršyti 100 metų, suaugęs individas pasiekia iki 4,5 metro ilgį ir gali sverti 360 kilogramų. Šios žuvys didžiąją gyvenimo dalį praleidžia Baltijos jūroje, o neršti grįžta į savo gimtąją upę.

Remiantis mokslininkų prognozėmis, pasak Žuvininkystės tarnybos, pirmieji subrendę eršketai turėtų į Lietuvos upes sugrįžti per artimiausius kelerius metus, praėjus maždaug 14–18 metų nuo įžuvinimo programos pradžios.

Aštriašnipių eršketų atkūrimo darbai Lietuvoje vykdomi Neries, Šventosios ir Nemuno upėse, kurios yra tinkamos šių žuvų migracijai, nerštui ir jauniklių buveinėms.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų