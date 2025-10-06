Kalendorius
Pamačius, kas dedasi Neryje, iš karto kvietė pagalbą: reaguoti teko žaibiškai

Praėjusią savaitę ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą, į kurį turėjo reaguoti žaibiškai. Pranešime buvo sakoma, kad Neryje skęsta žmogus, o su ugniagesio naro Edvardo Sosnovskij pagalba jį išgelbėti pavyko.

Neris, gaisrinė, asociatyvi nuotr. (nuotr. Lukas Balandis/BNS, BNS)

1

Žmogų iš Neries išgelbėti pavyko.

Ugniagesys reagavo žaibiškai

Socialiniame tinkle „Facebook“ istorija apie skęstančio žmogaus išgelbėjimą Neryje pasidalijo Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Jie pranešė, kad ištraukus žmogų šis iškart buvo perduotas į medikų rankas.

„Ugniagesiai išgelbėjo Neryje skendusį žmogų

#ugniagesiaigelbėtojai #ArtimuiPagalba

Šiandien popietę Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 6-osios komandos ugniagesiams gelbėtojams teko skubėti prie upės – buvo gautas pranešimas, jog Neryje skęsta žmogus. Du ugniagesiai išvyko automobiliu, dar du – vandens motociklu. Atvykę pastebėjo, jog maždaug už 10 m nuo kranto upės srovė neša žmogų.

Nedvejodamas nė sekundės, ugniagesys gelbėtojas naras Edvardas Sosnovskij šoko į vandenį.

„Priplaukęs prie skęstančiojo, padaviau jam gelbėjimo ratą ir, prilaikydamas už rankos, plukdžiau jį kranto link, – sakė gelbėtojas. – Vyras buvo sąmoningas ir skundėsi, kad jam labai skauda koją. Liepiau jam gulėti ant gelbėjimo rato. O ant kranto jau laukė greitoji medicinos pagalba. Paprašiau, kad jie paruoštų neštuvus. Mes keturiese iškėlėme vyrą ant kranto ir nunešėme jį į greitosios pagalbos automobilį.“

Pasak E. Sosnovskij, upės vanduo buvo labai šaltas: „Žmogus jame prabuvo apie 5-7 minutes, buvo labai sušalęs. Todėl reikėjo greitai reaguoti.“

30 metų ugniagesiu gelbėtoju dirbantis E. Sosnovskij sakė, jog gelbėti skęstančius žmones jam tenka dažnai, tačiau vienodų atvejų nebūna: „Situacija būna neprognozuojama, reikia greitai reaguoti ir galvoti, kaip viską padaryti, kad žmogus būtų išgelbėtas““, – buvo rašoma įraše.

Patiko straipsnis?

