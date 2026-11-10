Į antrą posėdį rinksis valdančiųjų darbo grupė dėl 2027 metų valstybės biudžeto projekto

Darbo grupė savo pasiūlymus turės pateikti valdančiosios koalicijos posėdžiui, kuris numatytas trečiadienį.
Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė BNS teigė, kad apie išlaidų mažinimą kalbos nebegali būti, nes jos jau sumažintos maksimaliai.
„2027 metų mažinimo pratimas jau padarytas. Į šitą biudžetą jau kaip ir sudėjom tiek, kiek mums atrodė, kad pagrindė įstaigos. Dar didesni mažinimai reikalingi po kito gylio analitikos ir organizaciniai galbūt sprendimai, gal net ir teisės aktų pakeitimai. Jie reikalauja laiko“, – tvirtino viceministrė.
Praėjusią savaitę po pirmojo darbo grupės posėdžio finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad siekiant surinkti kuo daugiau pajamų nuo kitų metų gali būti atsisakyta kai kurių brangiai valstybei kainuojančių lengvatų arba jos būtų apkarpomos.
Pasak jo, lengvatos „su pretenzija didele į peržiūrėjimą“, nes dėl jų biudžeto netekimai siekia beveik 4 proc. BVP.
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tąkart teigė, kad ministerija turi paskaičiuoti kai kurių lengvatų peržiūros poveikį – kiek į biudžetą papildomai įplauktų lėšų jų atsisakius.
Kia kurie parlamentarai BNS teigė posėdžio išvakarėse jokių ministerijos projekcijų dėl lengvatų nėra gavę.
Kaip BNS sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas demokratas Tomas Tomilinas, ministerijos atstovai siūlomus pokyčius pateiks atėję posėdį. Tuo metu socialdemokratė Rasa Budbergytė BNS sakė abejojanti, ar lengvatas pavyks apsvarstyti, nes jas parengti reikia laiko.
„Aišku, jie nepadarys pilna apimtimi, todėl, kad nėra taip paprasta, lengva greitai suskaičiuoti, bet manau, kad atneš kažkokius skaičiavimus“, – teigė ji.
R. Budbergytė sutinka, kad biudžeto pajamas reikia peržiūrėti, nes ekonomikos augimas turi ribas.
„Šiuo metu vienintelis pagrindinis teisingas kelias yra surasti tvarius pajamų šaltinius – iš tiesų deficitą reikia mažinti, nes skolinimasis rinkose brangus, o ekonomikos augimas irgi turi ribas“, – posėdžio išvakarėse teigė ji.
Pasak T. Tomilino, frakcija nėra apsisprendusi, kokių lengvatų pokyčiams pritartų: „Neturime dabar apsitarę. Analizuojame.“
Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė Aušrinė Norkienė tikisi, kad ministerija pateiks skaičiavimus dėl alkoholio ir tabako akcizų didinimo.
Ši frakcija siekia, kad akcizas būtų padidintas daugiau nei planuojama nuo sausio.
„Kol kas skaičių mes nematom. Nežinau, gal bus konkretesni arba pasakys, kad tikrai ne (papildomai nebus didinami – BNS). Bet būtų galima dar padidinti papildomai. Pamodeliuoti galėtų“, – BNS teigė A. Norkienė.