Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į antrą posėdį rinksis valdančiųjų darbo grupė dėl 2027 metų valstybės biudžeto projekto

2026-11-10 06:31 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-10 06:31
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trijų valdančiųjų partijų – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – suburta speciali darbo grupė antradienį renkasi į antrąjį posėdį aptarti kitų metų valstybės biudžeto projektą bei pasiūlymus, kaip didinti pajamas, ji taip pat vertins kai kurių mokesčių bei lengvatų pokyčius.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (34)

Trijų valdančiųjų partijų – socialdemokratų, „valstiečių“ ir demokratų – suburta speciali darbo grupė antradienį renkasi į antrąjį posėdį aptarti kitų metų valstybės biudžeto projektą bei pasiūlymus, kaip didinti pajamas, ji taip pat vertins kai kurių mokesčių bei lengvatų pokyčius.

REKLAMA
1

Darbo grupė savo pasiūlymus turės pateikti valdančiosios koalicijos posėdžiui, kuris numatytas trečiadienį.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė BNS teigė, kad apie išlaidų mažinimą kalbos nebegali būti, nes jos jau sumažintos maksimaliai.

REKLAMA
REKLAMA

„2027 metų mažinimo pratimas jau padarytas. Į šitą biudžetą jau kaip ir sudėjom tiek, kiek mums atrodė, kad pagrindė įstaigos. Dar didesni mažinimai reikalingi po kito gylio analitikos ir organizaciniai galbūt sprendimai, gal net ir teisės aktų pakeitimai. Jie reikalauja laiko“, – tvirtino viceministrė.

REKLAMA

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

Praėjusią savaitę po pirmojo darbo grupės posėdžio finansų ministras Taurimas Valys sakė, kad siekiant surinkti kuo daugiau pajamų nuo kitų metų gali būti atsisakyta kai kurių brangiai valstybei kainuojančių lengvatų arba jos būtų apkarpomos. 

Pasak jo, lengvatos „su pretenzija didele į peržiūrėjimą“, nes dėl jų biudžeto netekimai siekia beveik 4 proc. BVP.  

REKLAMA
REKLAMA

Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tąkart teigė, kad ministerija turi paskaičiuoti kai kurių lengvatų peržiūros poveikį – kiek į biudžetą papildomai įplauktų lėšų jų atsisakius.  

Kia kurie parlamentarai BNS teigė posėdžio išvakarėse jokių ministerijos projekcijų dėl lengvatų nėra gavę.  

Kaip BNS sakė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovas demokratas Tomas Tomilinas, ministerijos atstovai siūlomus pokyčius pateiks atėję posėdį. Tuo metu socialdemokratė Rasa Budbergytė BNS sakė abejojanti, ar lengvatas pavyks apsvarstyti, nes jas parengti reikia laiko. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aišku, jie nepadarys pilna apimtimi, todėl, kad nėra taip paprasta, lengva greitai suskaičiuoti, bet manau, kad atneš kažkokius skaičiavimus“, – teigė ji. 

R. Budbergytė sutinka, kad biudžeto pajamas reikia peržiūrėti, nes ekonomikos augimas turi ribas. 

„Šiuo metu vienintelis pagrindinis teisingas kelias yra surasti tvarius pajamų šaltinius – iš tiesų deficitą reikia mažinti, nes skolinimasis rinkose brangus, o ekonomikos augimas irgi turi ribas“, – posėdžio išvakarėse teigė ji.  

REKLAMA

Pasak T. Tomilino, frakcija nėra apsisprendusi, kokių lengvatų pokyčiams pritartų: „Neturime dabar apsitarę. Analizuojame.“ 

Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovė Aušrinė Norkienė tikisi, kad ministerija pateiks skaičiavimus dėl alkoholio ir tabako akcizų didinimo. 

Ši frakcija siekia, kad akcizas būtų padidintas daugiau nei planuojama nuo sausio.

„Kol kas skaičių mes nematom. Nežinau, gal bus konkretesni arba pasakys, kad tikrai ne (papildomai nebus didinami – BNS). Bet būtų galima dar padidinti papildomai. Pamodeliuoti galėtų“, – BNS teigė A. Norkienė.  

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų