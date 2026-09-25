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TV3 naujienos > Verslas

Gyventojams – naujausia žinia dėl katilų: nepaisantiems ir 1170 eurų bauda

2026-09-25 15:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 15:17
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Artėjant šildymo sezonui, primename, kad draudžiama deginti kietąjį iškastinį kurą (akmens anglį, lignitą ir durpes) didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose. Nuo š. m. gegužės 1 d. jo negalima deginti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, taip pat kurorto statusą turinčiose gyvenamosiose vietovėse: Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje.

Artėjant šildymo sezonui, primename, kad draudžiama deginti kietąjį iškastinį kurą (akmens anglį, lignitą ir durpes) didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose. Nuo š. m. gegužės 1 d. jo negalima deginti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, taip pat kurorto statusą turinčiose gyvenamosiose vietovėse: Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje.

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Pagrindinė atsakomybė už draudimų, susijusių su buitinių aplinkos oro taršos šaltinių naudojimu (atliekų deginimu, kuro ribojimais ir kietojo iškastinio kuro draudimu), laikymosi kontrolę ir administracinių nusižengimų teiseną tenka savivaldybių administracijoms.

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Todėl pastebėjus kietojo iškastinio kuro deginimo pažeidimus gyventojai kviečiami kreiptis į savivaldybę, o ne Aplinkos apsaugos departamentą.

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Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, už draudimo deginti kietąjį iškastinį kurą pažeidimus buitiniuose taršos šaltiniuose (pvz., krosnyse, židiniuose) gyventojams gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 170 iki 1170 eurų. 

Už pažeidimų teisenos pradėjimą, tyrimus ir protokolų surašymą atsakingi savivaldybių administracijų pareigūnai. 

Gyventojai, norintys atsisakyti iškastinį kurą naudojančių katilų, gali pasinaudoti valstybės parama. Lietuvos energetikos agentūra administruoja paramą neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimui į efektyvesnes šilumos gamybos technologijas individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos.

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Oro Balionas
Oro Balionas
2026-09-25 15:26
Antraštės tokios, lyg gyventum diktatūrinėje valstybėje. Turbūt net Š. Korėjoje kasdien žmonės taip nebauginami.
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Z1000
Z1000
2026-09-25 15:39
O kuriuose rajonuose draudžiama padangas kūrenti tai neparasita reiškia galimą čia gi neiskastinis kuras
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Padangų
Padangų
2026-09-25 15:42
Galima, Alytuj deginti padangas, čia kai buvo šalta juk visą sandėlį užkūrė. Per daug kaitino tai net gaistrinės gesino.
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