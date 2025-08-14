Kalendorius
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Grinda“ iš Lietuvos oro uostų per teismą bandys išsireikalauti 1,6 mln. eurų baudą

2025-08-14 10:23 / šaltinis: BNS
2025-08-14 10:23

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“ iš valstybės valdomos įmonės Lietuvos oro uostai (LTOU) per teismą bandys išsireikalauti laiku neapmokėtą 1,58 mln. eurų baudą už viršytą nuotekų taršą.

Kelių taisymas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Grinda“ iš valstybės valdomos įmonės Lietuvos oro uostai (LTOU) per teismą bandys išsireikalauti laiku neapmokėtą 1,58 mln. eurų baudą už viršytą nuotekų taršą.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Grinda“ pranešė pateikusi tokį ieškinį Vilniaus apygardos teismui. 

Pasak įmonės, vasario mėnesį atlikdama paviršinių nuotekų kontrolę Vilniaus oro uosto teritorijoje ji pastebėjo netipinę nuotekų spalvą ir putas, specifinį kvapą, o nepriklausomi laboratoriniai mėginių tyrimai parodė, kad taršos lygis daugiau nei 400 kartų viršijo normas, o apskaičiuota bauda siekė 1,58 mln. eurų.

REKLAMA

Toks baudos dydis nustatytas pagal duomenis nuo pirmo taršos mėginio, paimto vasario 5 dieną, iki pirmo švaraus mėginio balandžio 8 dieną.

„Informavome Lietuvos oro uostus apie pažeidimus, pateikėme visus nepriklausomų laboratorijų tyrimų duomenis ir įpareigojome nedelsiant stabdyti taršą. Nors LTOU konstruktyviai bendradarbiavo ir tarša buvo sustabdyta balandžio 8 dieną, iki šiol baudos oro uostai nėra sumokėję“, – pranešime sakė „Grindos“ Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovė Ana Krukonė.

Anot jos, bauda turi padengti „Grindos“ mokamą taršos mokestį aplinkosaugos institucijoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų