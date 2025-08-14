„Grinda“ iš Lietuvos oro uostų per teismą bandys išsireikalauti 1,6 mln. eurų baudą

„Grinda“ pranešė pateikusi tokį ieškinį Vilniaus apygardos teismui.
Pasak įmonės, vasario mėnesį atlikdama paviršinių nuotekų kontrolę Vilniaus oro uosto teritorijoje ji pastebėjo netipinę nuotekų spalvą ir putas, specifinį kvapą, o nepriklausomi laboratoriniai mėginių tyrimai parodė, kad taršos lygis daugiau nei 400 kartų viršijo normas, o apskaičiuota bauda siekė 1,58 mln. eurų.
Toks baudos dydis nustatytas pagal duomenis nuo pirmo taršos mėginio, paimto vasario 5 dieną, iki pirmo švaraus mėginio balandžio 8 dieną.
„Informavome Lietuvos oro uostus apie pažeidimus, pateikėme visus nepriklausomų laboratorijų tyrimų duomenis ir įpareigojome nedelsiant stabdyti taršą. Nors LTOU konstruktyviai bendradarbiavo ir tarša buvo sustabdyta balandžio 8 dieną, iki šiol baudos oro uostai nėra sumokėję“, – pranešime sakė „Grindos“ Teisės ir viešųjų pirkimų grupės vadovė Ana Krukonė.
Anot jos, bauda turi padengti „Grindos“ mokamą taršos mokestį aplinkosaugos institucijoms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!