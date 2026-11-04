„Google“ Baltijos šalių vadovas traukiasi iš pareigų žiniasklaida

„Visada laikiausi nuostatos, kad tinkamiausias laikas perduoti estafetę yra tada, kai viskas įmonėje pasiekia absoliučią viršūnę, kai yra pasiekti ir viršyti visi užsibrėžti tikslai, kai pamatai tvirti, verslas klesti, o suburta stipri komanda yra pasirengusi augti toliau. „Google Baltics“ tą ir matau, tad ir priėmiau sprendimą dabar“, – „Verslo žinioms“ sakė V. Kubilius.
Jis nedetalizavo ateities planų, bet teigė, kad liks šalia startuolių, technologijų bendruomenės.
Bendrovė „Google Lithuania“ veikia beveik 12 metų, joje šiuo metu dirba 27 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys.