„Girteka“ investuoja 90 mln. eurų į 900 naujų „Mercedes-Benz“ vilkikų įsigijimą

Sunkvežimiai bendrovę pasieks pirmąjį kitų metų ketvirtį, ketvirtadienį pranešė „Girteka“.
„Dirbdami su rinkoje pirmaujančiais gamintojais galime diegti naujausias technologijas, gerinti vairuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad mūsų transporto parkas atitiktų aukščiausius efektyvumo, saugumo ir patikimumo standartus“, – pranešime sakė „Girteka Group“ generalinis direktorius ir vienas savininkų Edvardas Liachovičius.
Pasak grupės, perkamuose vilkikuose įdiegtos įvairios vairuotojo pagalbos ir saugumo sistemos. Šiemet „Girtekai“ jau pristatyta 500 tokių sunkvežimių.
„Girteka Group“ pernai 2,3 karto sumažino grynąjį nuostolį – iki 12,41 mln. eurų (2024 metais – 28,88 mln. eurų), jos konsoliduotos pajamos mažėjo 9 proc. iki 1,31 mlrd. eurų (1,44 mlrd. eurų).
BNS birželį rašė, kad šiemet grupė bei jos antrinės įmonės planuoja toliau plėtoti pagrindines veiklas bei investuoti į transporto parko plėtrą.
Kaip rašė BNS, Suomijos finansų grupės „OP Corporate Bank“ Lietuvos filialas pernai vasarą „Girtekai“ paskolino 173 mln. eurų vilkikų parko plėtrai bei veiklai. Tuo metu šiemet Vokietijos bankas „AKA Bank“ grupei suteikė 74 mln. eurų paskolą 1,2 tūkst. naujausios kartos vilkikų įsigijimui.
Dabar grupė valdo nuosavą 6,5 tūkst. vilkikų ir 8 tūkst. puspriekabių parką ir kasmet visoje Europoje pristato apie 800 tūkst. krovinių.
„Girteka Group“ 11 valstybių kontroliuoja 51 antrinę bendrovę, teikiančią transporto ir ekspedijavimo paslaugas, prekiaujančią ir remontuojančią transporto priemones bei besiverčiančią nekilnojamuoju turtu.
2025 metų pabaigoje „Girteka Group“ įmonėse dirbo 11,67 tūkst. darbuotojų.