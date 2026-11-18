Skonio svarbą patvirtina bendrovės „MV GROUP Distribution LT“ užsakymu atliktas tyrimas. Jo duomenimis, 74 proc. Lietuvos gyventojų skonį įvardija kaip vieną svarbiausių gėrimų pasirinkimo kriterijų, o kainą mini 50 proc. apklaustųjų. Paprašyti pasirinkti vieną didžiausią įtaką galutiniam sprendimui turintį veiksnį, skonį nurodo 30 proc. respondentų – dvigubai daugiau nei kainą, kurią renkasi 15 procentų.
Skonis individualus, bet jį galima lavinti
„MV GROUP Distribution LT“ vyno someljė Edgaras Kazokaitis sako, kad universalaus gero skonio apibrėžimo nėra: tai, kas patinka vienam, nebūtinai patiks kitam.
„Tas pats gėrimas niekada nebus vienodai skanus ar neskanus jums ir jūsų draugams dėl skirtingų skonio receptorių. Jums gėrimas gali atrodyti maloniai intensyvus, o kitam – pernelyg rūgštus ar saldus“, – sako E. Kazokaitis.
Pasak eksperto, skonį formuoja ne tik biologija, bet ir vaikystės patirtys, šeimos įpročiai, kasdienis maistas, kultūra bei su konkrečiais aromatais susijusios emocijos. Todėl renkantis svarbu suprasti, kokios savybės patinka pačiam žmogui, o ne ieškoti visiems vienodai tinkamo produkto.
Vis dėlto skonis nėra nekintantis – jį galima lavinti ir geriau pažinti savo pomėgius, pabrėžia someljė.
„Svarbu ne vien pasakyti, kad patiko ar nepatiko. Verta paklausti savęs, kodėl: gal patiko vaisiškumas, gaivumas, saldumas, o gal – ilgesnis poskonis ar aromatas. Puikus būdas lavinti savo skonį – ne tik ragauti, bet ir trumpai užsirašyti savo pastebėjimus ar kylančias asociacijas. Taip žmogus geriau supranta, kokie produktai jam iš tiesų artimi“, – teigia E. Kazokaitis.
Už patinkantį skonį pasirengę mokėti daugiau
Apklausos duomenimis, 42 proc. respondentų būtų pasirengę primokėti už išskirtinį ar labiau patinkantį skonį, palyginti su panašiu tos pačios kategorijos produktu. Už aukštesnę kokybę daugiau mokėtų 40 proc. apklaustųjų.
„Šie rezultatai primena, kad produkto vertę vartotojui reikia pagrįsti – vien aukštesnė kaina ar patrauklus pristatymas jos nesukuria. Svarbu, kad pats gėrimas pateisintų lūkesčius. Todėl formuodami asortimentą siekiame suprasti, kokias savybes vertina skirtingi vartotojai, ir pasiūlyti jų poreikius atitinkančius produktus – sako „MV GROUP Distribution LT“ rinkodaros vadovė Baltijos šalyse ir Lenkijoje Aurinta Savickaitė.
Skirtingoms progoms – skirtingi pasirinkimai
Vis dėlto mėgstamas skonis nereiškia, kad visomis aplinkybėmis pasirenkamas tas pats gėrimas. A. Savickaitė pastebi, kad pasirinkimą keičia konkreti proga, poreikis ir norima patirtis.
Pasak jos, eidamas į svečius žmogus gali rinktis aukštesnės klasės viskį, vakarienei ieškoti prie patiekalų derančio vyno, o kitai progai – nealkoholinių alternatyvų. Todėl to paties vartotojo nereikėtų laikyti tik vienos gėrimų kategorijos pirkėju.
Nors skirtingos progos atveria erdvės naujiems pasirinkimams, vartotojai eksperimentuoja atsargiai. Beveik pusė apklaustųjų teigia dažniau besirenkantys pažįstamus prekės ženklus, nors kartais išbandantys ir naujus. Beveik visada tuos pačius, gerai pažįstamus prekės ženklus renkasi 27 proc. respondentų, o aktyviai naujų ieško tik 3 procentai.
Pasak A. Savickaitės, tai nereiškia, kad žmonės nenori atrasti naujų skonių. Naujoves jie renkasi pamatuotai – nori paragauti, palyginti ir įsitikinti, kad produktas atitiks lūkesčius. Taigi smalsumas gali paskatinti išbandyti, tačiau vien naujumo nepakanka, kad produktas taptų įprastu pasirinkimu.
„Galiausiai būtent skonis tampa vienu svarbiausių veiksnių, lemiančių, ar vartotojas produktą pirks dar kartą. Kaina, prekės ženklas, pakuotė ar naujumas gali paskatinti pirmąjį pirkimą, tačiau ilgalaikei produkto sėkmei itin svarbu, ar jo skonis pateisina lūkesčius“, – pabrėžia A. Savickaitė.
Straipsnį parengė: MV GROUP Distribution LT.