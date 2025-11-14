„Fegdos grupės“ vadovas: institucijos vilkina leidimo taisyti kelią į Rūdninkus išdavimą

Kaip skelbta, grupės įmonės „Fegda“ nutiestame kelyje į Rūdninkų poligoną, kurio teritorijoje Šalčininkų rajone dabar vystoma karinio miestelio infrastruktūra, brokas pastebėtas iš karto po įrengimo, dar 2023 m.
Tuo metu maždaug 1,8 mlrd. eurų bendros vertės Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo rangovų konkurse pasiūlymų teikimo terminas baigėsi šią savaitę.
„Pats (kelio į poligoną – ELTA) taisymo procesas diskutuojamas jau daugiau nei metai laiko, galvoju, kokius 9 mėnesius vis negaunam to leidimo, mes pasiruošę tą dalyką daryti. Bet tai susiję ne tik su Krašto apsaugos ministerija, tai susiję ir su kariuomenės atstovais, kurie, matydami visą situaciją, Rūdninkų pirkimą, galvojame, kad net buvo vilkinamas šitas procesas ir neleidžiama mums to daryti (tvarkyti kelio defektų – ELTA)“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė G. Gribulis.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) skelbė, kad siūlymus dalyvauti paskutinio karinio miestelio etapo rangovų konkurse pateikė 6 Lietuvos įmonės, kaip patvirtino G. Gribulis – tarp jų buvo statybų bendrovė „Conres LT“, su ja kaip su partnere konkurse dalyvauja ir „Fegdos grupė“.
Pasak G. Gribulio, bendrovė jautė, kad institucijos vilkina leidimo tvarkyti kelio į Rūdninkų karinį miestelį defektus išdavimą, kol nesibaigė viešojo pirkimo terminas.
„Pastaruoju metu prieš Rūdninkų pirkimą turim tokį jausmą, kad šito kelio skandalas ir elementarus trūkių sutaisymas, netgi pilna apimtimi jų sutaisymas – tiesiog buvo laukiama, kad iki šito pirkimo mes jo būtume nesutvarkę“, – teigė jis.
Pasak G. Gribulio, nors šiuo metu leidimas tvarkyti defektus grupės įmonei „Fegda“ dar neišduotas, darbus įmonė vis tiek galėtų pradėti tik 2026-ųjų pavasarį, kai žemė nebebus įšalusi, bus galima tinkamai atlikti grunto būklės vertinimą.
„Matome tiesiog žiemos laike, kad žiemos laiku būtų nelogiška, nepraktiška ir nekorektiška tą dalyką (taisyti kelio defektus – ELTA) daryti. Nuo atsakomybės nepabėgsime, tikrai pasirašyme kaip įmanoma greičiau rašytinius susitarimus, įsipareigojimus, tiesiog tas kažkiek laiko užtruks“, – tikino „Fegda grupės“ vadovas.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
„Fegdos“ vadovas Jonas Jablonskis spalį teigė, kad įmonė jau 10 mėnesių laukia leidimo ištaisyti kelio defektus.
Ministerija dėl „Fegda“ darbo tiesiant strategiškai svarbų kelią į poligoną pradėjo vidinį tyrimą, o buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sakė, kad po šios situacijos ministerija ieško teisinių būdų sudaryti „baltųjų“ ir „juodųjų“ tiekėjų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, sąrašą.
Pasak Infrastruktūros valdymo agentūros direktoriaus Giedriaus Vanago, šiuo metu prie Rūdninkų poligono iš viso nutiesta apie 30 kilometrų kelių, iš kurių „Fegda“ įrengė du bendro maždaug 6,5 km ilgio kelius.
Jo teigimu, pagal dvi sutartis „Fegda“ turėtų nutiesti dar du – 1,5 ir 4,5 kilometrų ilgio – kelius, likusius kelius įrengti turėtų įmonė „Gevalda“.
Pasak „Delfi“, „Fegdos“ prie poligono įrengiamų dar dviejų kelio atkarpų tiesimo darbų vertė siekia atitinkamai 1,8 mln. ir 4,3 mln. eurų.
Rūdninkų karinis miestelis iškils 190 hektarų plote poligone, esančiame maždaug už 23 km į pietus nuo Vilniaus ir už 35 km nuo sienos su Baltarusija.
Bazėje įsikurs iki 4 tūkst. karių ir civilių, įskaitant infrastruktūrą, skirtą aptarnauti Vokietijos brigadą, kurią sudarys iki 500 darbuotojų.
Antrojo Rūdninkų bazės statybų etapo darbus planuojama pradėti 2026 m., o bazė turėtų pradėti veikti 2028 m. pradžioje.