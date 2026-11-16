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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Fegda“ už 107,5 mln. eurų rekonstruos kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruožą Prienų rajone

2026-11-16 11:48 / šaltinis: ELTA
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2026-11-16 11:48
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Valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“ pasirašė 107,5 mln. eurų (su PVM) sutartį dėl beveik 12 kilometrų ilgio krašto kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruožo rekonstrukcijos. Darbus atliks viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė „Fegda“.

Kelių remontas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“ pasirašė 107,5 mln. eurų (su PVM) sutartį dėl beveik 12 kilometrų ilgio krašto kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruožo rekonstrukcijos. Darbus atliks viešąjį pirkimą laimėjusi įmonė „Fegda“.

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Prienų rajone esančiame kelio ruože numatoma įrengti keturių eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais. Pagal techninį darbo projektą taip pat bus įrengtos penkios turbožiedinės sankryžos ir trys skirtingų lygių pravažiavimai – tuneliai arba viadukai. Jie atsiras ties 21,42, 24,93 ir 28,07 km bei sujungs abipus būsimo keturių eismo juostų Kauno–Prienų–Alytaus kelio esančius jungiamuosius ir rajoninius kelius.

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Be to, ties Mačiūnų gyvenviete bus pastatytas pėsčiųjų viadukas, o ties 21,08 km – tiltas per Šventupę. 

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Rekonstruojamame ruože taip pat suplanuota įrengti dvi gyvūnų perėjas, pėsčiųjų ir dviračių takus, lietaus nuotekų sistemos, apšvietimą, atramines sienas ir triukšmo užtvaras. Bus įgyvendintos ir papildomos eismo saugos bei aplinkosaugos priemonės. 

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„Via Lietuva“ duomenimis, pernai rekonstruojamame ruože vidutinis paros eismo intensyvumas siekė apie 11 tūkst. transporto priemonių, iš kurių apie 800 sudarė krovininis transportas

Palyginti su 2023 m., kai šiame ruože per parą vidutiniškai važiavo apie 9,4 tūkst. transporto priemonių, eismo srautai išaugo beveik 17 proc., todėl esamos infrastruktūros modernizavimas tampa vis aktualesnis.

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„Tai vienas svarbiausių šiuo metu planuojamų kelių infrastruktūros projektų regione. Rekonstravus šį ruožą, bus sukurta moderni, didesnio pralaidumo ir saugesnė susisiekimo jungtis tarp Kauno ir Prienų, kuri tarnaus tiek kasdieniams gyventojų poreikiams, tiek regiono ekonominei plėtrai“, – pranešime teigė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.

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Kelias Kaunas–Prienai–Alytus yra svarbi regioninė susisiekimo jungtis, jungianti Kauno ir Alytaus regionus. Rekonstravus šio kelio atkarpą tikimasi padidinti kelio pralaidumą, pagerinti eismo saugą ir susisiekimo kokybę tarp Garliavos ir Prienų.

Pasirašius sutartį projektas pereina į pasirengimo statybai etapą. Pirmiausia bus atliekami parengiamieji darbai, o fizinius rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti 2027 metų pavasarį, pasibaigus technologinei žiemos pertraukai. 

Rangos darbus planuojama baigti 2028 metų pabaigoje–2029 metų pradžioje.

indeliai.lt

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