Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paaiškėjo, kas už 7,5 mln. eurų suremontuos dalį kelio link Rūdninkų poligono

2026-10-20 14:12 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-20 14:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kelių tiesimo ir remonto įmonė „Eurovia Lietuva“ už 7,5 mln. eurų remontuos link Rūdninkų poligono einančio krašto kelio Vaidotai–Baltoji Vokė beveik 14 kilometrų ilgio ruožą – įmonė pasirašė sutartį su valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Kelių tiesimo ir remonto įmonė „Eurovia Lietuva“ už 7,5 mln. eurų remontuos link Rūdninkų poligono einančio krašto kelio Vaidotai–Baltoji Vokė beveik 14 kilometrų ilgio ruožą – įmonė pasirašė sutartį su valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“.

REKLAMA
0

Šiemet planuojama sutvarkyti maždaug pusę viso ruožo, o visus darbus užbaigti numatoma iki kitų metų rugpjūčio, antradienį pranešė „Via Lietuva“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atsižvelgiant į šių dienų geopolitinę situaciją Vaidotų–Baltosios Vokės kelio ruožas pritaikomas dvigubai paskirčiai: jis ne tik reikšmingas kariniam mobilumui, nes keliu galima pasiekti Rūdninkų poligoną, bet ir garantuos saugesnes bei patogesnes keliones vietos gyventojams“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

REKLAMA
REKLAMA

„Eurovia Lietuva“ suremontuos dalį kelio link Rūdninkų poligono

Kelio ruožas prasideda už Pagirių gyvenvietės ir baigiasi Baltojoje Vokėje. Jame bus atnaujinama kelio danga, tvarkomi kelkraščiai, nuovažos, autobusų stotelės, įrengiamos bei atnaujinamos eismo saugos priemonės.

Be to, rangovas atnaujins tiltą per Okvos upę.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų