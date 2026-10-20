Paaiškėjo, kas už 7,5 mln. eurų suremontuos dalį kelio link Rūdninkų poligono

Šiemet planuojama sutvarkyti maždaug pusę viso ruožo, o visus darbus užbaigti numatoma iki kitų metų rugpjūčio, antradienį pranešė „Via Lietuva“.
„Atsižvelgiant į šių dienų geopolitinę situaciją Vaidotų–Baltosios Vokės kelio ruožas pritaikomas dvigubai paskirčiai: jis ne tik reikšmingas kariniam mobilumui, nes keliu galima pasiekti Rūdninkų poligoną, bet ir garantuos saugesnes bei patogesnes keliones vietos gyventojams“, – pranešime teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Eurovia Lietuva“ suremontuos dalį kelio link Rūdninkų poligono
Kelio ruožas prasideda už Pagirių gyvenvietės ir baigiasi Baltojoje Vokėje. Jame bus atnaujinama kelio danga, tvarkomi kelkraščiai, nuovažos, autobusų stotelės, įrengiamos bei atnaujinamos eismo saugos priemonės.
Be to, rangovas atnaujins tiltą per Okvos upę.