Rūdninkų poligone baigta dalis milžiniško projekto: čia gyvens iki 600 Vokietijos karių

Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė Krašto apsaugos ministerija.
BNS rašė, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Eika Group“ valdoma įmonė „Eika Construction“ iki šių metų pabaigos turėtų baigti šio etapo statybas.
Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai, toliau vyks IT tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams.
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