Komisija vertins, ar CCEP nepažeidė Europos Sąjungos (ES) konkurencijos taisyklių „trukdydama tarpvalstybinei prekybai gazuotais gaiviaisiais gėrimais bei sporto gėrimais“ ir taikydama kitą praktiką.
„Tiriame, ar „Coca-Cola“ nesudarė kliūčių tarp nacionalinių rinkų, dėl kurių mažmenininkams buvo sunkiau įsigyti produktų kitoje šalyje ir užsitikrinti geresnius sandorius“, – teigė ES konkurencijos komisarė Teresa Ribera.
Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi CCEP yra viena iš dviejų „Coca-Cola“ išpilstymo bendrovių Europoje. Ji platina šios JAV bendrovės gaiviuosius ir sporto gėrimus Belgijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir kitose šalyse.
Kokius prekybos apribojimus tikrins Komisija
Komisijos teigimu, CCEP galėjo piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi santykiuose su prekybos centrais ir kitomis prekybos vietomis.
Bus tikrinama, ar bendrovė didmenines nuolaidas taikė tik su sąlyga, kad gėrimai nebus eksportuojami į kitas ES valstybes.
Pasak Komisijos, taip pat įtariama, kad CCEP neleido mažmenininkams derėtis dėl kelias šalis apimančių pirkimo sandorių ir reikalavo sudaryti atskiras sutartis kiekvienoje šalyje.
Pasak T. Riberos, tokia praktika galėjo riboti konkurenciją ir nulemti „didesnes kainas bei mažesnį pasirinkimą vartotojams“. Ji pridūrė, kad žmonės neturėtų „mokėti brangiau“ už gėrimą „vien todėl, kad gyvena vienoje ES šalyje, o ne kitoje“.
CCEP pareiškė ir toliau „visapusiškai bendradarbiausianti“ su Komisija. Bendrovė pridūrė, kad į konkurencijos teisę žiūri labai rimtai ir yra „tvirtai įsipareigojusi laikytis visų galiojančių įstatymų bei taisyklių“.
Komisija nurodė, kad tyrimo pabaigos terminas nenustatytas.