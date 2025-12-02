Estijos „MM Grupp“ apskundė 7,5 mln. eurų baudą dėl neteisėto „Forum Cinemas“ įsigijimo

Regionų administracinis teismas pranešė gruodžio 2 dieną gavęs „MM Grupp“ skundą.
„Pareiškėja mano, kad nutarimas ir juo paskirta bauda yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl prašo teismo jį panaikinti, bylos medžiagą pripažinti nevieša, taip pat bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje“, – pranešė teismas.
Kaip rašė BNS, spalio pabaigoje Konkurencijos taryba pranešė nustačiusi, jog „MM Grupp“ 2021-ųjų balandį įgijo „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo siekdama bendrovės kino teatrus Vilniuje bei Kaune integruoti į „MM Grupp“ valdomą „Apollo“ tinklą.
Nustatyta, jog Estijos grupė tam skaidė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą, keitė jo struktūrą.
„MM Grupp“ skirta bauda sudaro 0,8 proc. „MM Grupp“ konsoliduotų bendrų metinių pajamų.
Taryba taip pat įpareigojo „MM Grupp“ per pusmetį nutraukti pažeidimą – arba gauti leidimą ir parduoti įmonę naujam pirkėjui, arba atkurti buvusią padėtį – tai yra grąžinti ją pardavėjui – „Odeon Cinemas Group“.
Kaip rašė BNS, „MM Group“ „Forum Cinemas Lithuania“ įsigijo 2021-ųjų balandį, kai taryba dar nebuvo baigusi nagrinėti sandorio, o įmonėms laiku nepateikus visos informacijos jo nagrinėjimo terminą sustabdė. Tų pačių metų spalį taryba nutraukė nagrinėjimo procedūrą, taigi, laikoma, kad pranešimas nebuvo pateiktas.
2023 metų balandį taryba verslo integraciją sustabdė priėmusi laikinąsias priemones ir įpareigojusi „MM Grupp“, be kita ko, visą be jos leidimo perimtą turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui.
BNS anksčiau rašė, kad taryba atlikusi tyrimą nustatė, kad iš „Odeon Cinemas Group“ 51 proc. „Forum Cinemas Lithuania“, valdžiusios kino teatrus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, akcijų, o kartu su turėtomis – 100 proc., įgijusi „MM Grupp“ tai padarė galimai neteisėtai.