 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Estijos „MM Grupp“ apskundė 7,5 mln. eurų baudą dėl neteisėto „Forum Cinemas“ įsigijimo

2025-12-02 15:29 / šaltinis: BNS
2025-12-02 15:29

Baltijos šalyse veikiančių kino teatrų „Apollo“ valdytoja Estijos bendrovė „MM Grupp“ teismui apskundė beveik 7,5 mln. eurų jai skirtą baudą už tai, kad be Konkurencijos tarybos leidimo įsigijo bendrovę „Forum Cinemas Lithuania“.

Estijos „MM Grupp“ apskundė 7,5 mln. eurų baudą dėl neteisėto „Forum Cinemas“ įsigijimo (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

Baltijos šalyse veikiančių kino teatrų „Apollo“ valdytoja Estijos bendrovė „MM Grupp“ teismui apskundė beveik 7,5 mln. eurų jai skirtą baudą už tai, kad be Konkurencijos tarybos leidimo įsigijo bendrovę „Forum Cinemas Lithuania“.

REKLAMA
0

Regionų administracinis teismas pranešė gruodžio 2 dieną gavęs „MM Grupp“ skundą.

„Pareiškėja mano, kad nutarimas ir juo paskirta bauda yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl prašo teismo jį panaikinti, bylos medžiagą pripažinti nevieša, taip pat bylą nagrinėti uždarame teismo posėdyje“, – pranešė teismas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, spalio pabaigoje Konkurencijos taryba pranešė nustačiusi, jog „MM Grupp“ 2021-ųjų balandį įgijo „Forum Cinemas Lithuania“ kontrolę ir faktiškai ja pasinaudojo siekdama bendrovės kino teatrus Vilniuje bei Kaune integruoti į „MM Grupp“ valdomą „Apollo“ tinklą.

REKLAMA
REKLAMA

Nustatyta, jog Estijos grupė tam skaidė „Forum Cinemas Lithuania“ verslą, keitė jo struktūrą.

REKLAMA

„MM Grupp“ skirta bauda sudaro 0,8 proc. „MM Grupp“ konsoliduotų bendrų metinių pajamų.

Taryba taip pat įpareigojo „MM Grupp“ per pusmetį nutraukti pažeidimą – arba gauti leidimą ir parduoti įmonę naujam pirkėjui, arba atkurti buvusią padėtį – tai yra grąžinti ją pardavėjui – „Odeon Cinemas Group“.

Kaip rašė BNS, „MM Group“ „Forum Cinemas Lithuania“ įsigijo 2021-ųjų balandį, kai taryba dar nebuvo baigusi nagrinėti sandorio, o įmonėms laiku nepateikus visos informacijos jo nagrinėjimo terminą sustabdė. Tų pačių metų spalį taryba nutraukė nagrinėjimo procedūrą, taigi, laikoma, kad pranešimas nebuvo pateiktas.

REKLAMA
REKLAMA

2023 metų balandį taryba verslo integraciją sustabdė priėmusi laikinąsias priemones ir įpareigojusi „MM Grupp“, be kita ko, visą be jos leidimo perimtą turtą ir verslą valdyti taip, kad nebūtų pakenkta jo ekonominiam gyvybingumui, tinkamumui parduoti ar konkurencingumui.

BNS anksčiau rašė, kad taryba atlikusi tyrimą nustatė, kad iš „Odeon Cinemas Group“ 51 proc. „Forum Cinemas Lithuania“, valdžiusios kino teatrus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, akcijų, o kartu su turėtomis – 100 proc., įgijusi „MM Grupp“ tai padarė galimai neteisėtai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų