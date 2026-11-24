Iki metų pabaigos bendrovė Norvegijoje planuoja atidaryti iš viso šešis KFC restoranus, o per ateinančius penkerius metus į plėtrą šioje rinkoje ketina investuoti apie 20 mln. eurų.
Norvegijoje pertvarkys „Fly Chicken“ restoranus
Šią vasarą „Apollo Group“ paskelbė susitarusi įsigyti Norvegijos greitojo maisto tinklą „Fly Chicken“. Osle atidarytas restoranas tapo pirmuoju, kuriame šio tinklo prekės ženklą pakeitė KFC. Daugumą „Fly Chicken“ restoranų planuojama pertvarkyti į KFC restoranus 2027 metais.
„Norvegija mums yra nauja ir įdomi rinka, kurioje KFC anksčiau neveikė. Pastaraisiais mėnesiais ruošėmės atidaryti pirmuosius restoranus, o dabar Osle jau sveikiname pirmuosius klientus. Iki šių metų pabaigos planuojame atidaryti iš viso šešis KFC restoranus, o kitais metais pakeisti daugumos likusių „Fly Chicken“ restoranų prekės ženklą“, – sakė „Apollo Group“ vadovas Toomas Tiivel.
2018 metais įkurta bendrovė „Fly Chicken“ Norvegijoje valdo 19 restoranų, o jos apyvarta 2025 metais siekė apie 14 mln. eurų. „Apollo Group“ Baltijos šalyse ir Suomijoje iš viso valdo 41 KFC restoraną. Norvegija tapo penktąja bendrovės rinka.