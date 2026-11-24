JAV naftos ir dujų bendrovė „ConocoPhillips“ parduos savo aktyvus Norvegijoje bei turimas Norvegijos ir Jungtinės Karalystės infrastruktūros dalis Norvegijos grupei „Vår Energi“. Parduodamas turtas įvertintas 4,425 mlrd. JAV dolerių, pirmadienį pranešė abi bendrovės.
Sandoris apima Ekofisko zoną Šiaurės jūroje ir Tysaido naftos terminalą Jungtinėje Karalystėje. „ConocoPhillips“ priklauso 40,25 proc. šio terminalo akcijų.
„ConocoPhillips“ apie galimą turto pardavimą pranešė spalio pradžioje, gavusi neįvardyto pirkėjo pasiūlymą. Bendrovės padalinys Norvegijoje 2025 metais išgavo apie 120 tūkst. barelių naftos ekvivalento per parą.
Sandorį tikimasi užbaigti 2027 metų pradžioje
Užbaigusi pardavimą „ConocoPhillips“ tikisi gauti apie 2,5 mlrd. JAV dolerių grynaisiais. „Vår Energi“, kurios 63 proc. akcijų priklauso Italijos bendrovei „Eni“, taip pat perims įsipareigojimą sumokėti apie 1,4 mlrd. JAV dolerių mokesčių už 2026 metus.
„Vår Energi“ skelbia, kad sandoris leis iki šio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio vidurio padidinti gavybos tikslą iki daugiau kaip 500 tūkst. barelių naftos ekvivalento per parą.
Sandoriui dar turi pritarti Norvegijos institucijos. Jį tikimasi užbaigti pirmąjį 2027 metų ketvirtį.