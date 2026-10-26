ESO atskleidė, kiek išmokų išmokės dėl audros

Įstatymais numatytoms ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtintoms išmokoms, kurias gaus apie 70 tūkst. tiek privačių, tiek verslo klientų, elektros neturėjusių daugiau nei 72 valandas, numatoma išmokėti apie 5 mln. eurų, tačiau kiek tiksliai jau išmokėta, ESO kol kas neskelbia.
Tuo metu atlyginant tiesioginius gyventojų nuostolius, daliai prašymus pateikusių klientų jau išmokėta beveik vienas milijonas eurų, o bendra prašoma suma viršija 3 mln. eurų. Vidutinė išmoka šiuo metu yra 143 eurai.
„ESO savanoriškas kompensavimo mechanizmas buvo sukurtas siekiant kuo greičiau ir paprasčiau atlyginti gyventojų patirtus tiesioginius nuostolius po audros. Tai yra papildomas mechanizmas greta teisės aktuose numatytų kompensacijų už viršytą elektros tiekimo atkūrimo terminą, todėl klientai gali gauti tiek VERT nustatytą kompensaciją, tiek ir tiesioginių nuostolių atlyginimą pagal ESO taikomą tvarką“, – pranešime teigė ESO atstovė Rasa Juodkienė.
Didžiausią dalį deklaruotų žmonių nuostolių sudaro išlaidos maisto produktams (51 proc.), generatoriams ar jų nuomai (47 proc.) ir laikinam apgyvendinimui (2 proc.). Iš visų 13 tūkst. gautų prašymų jau išnagrinėta 7,6 tūkst.
Kompensuojant tiesioginius nuostolius išmokama iki 220 eurų, kai elektros tiekimo atkūrimas truko 3-6 paras, iki 440 eurų – 7-13 parų, ir iki 660 eurų – 14 ar daugiau parų.
Tuo metu VERT patvirtintą kompensaciją sudaro 30 proc. fiksuota sumokėtų mokesčių dalis bei papildoma 0,7 proc. dedamoji už kiekvieną pavėluotą valandą. Dėl šios kompensacijos klientams kreiptis nereikia – ji apskaičiuojama ir išmokama automatiškai.
Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą nusiaubusi audra buvo stipriausia pagal nuo 1970 metų. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. klientų. Paskutiniams elektra buvo vėl tiekiama po trijų savaičių.