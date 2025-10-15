Elitinis pakuočių dizaino apdovanojimas lietuvių rankose

„Pentawards“ – tai tarsi Oskarai pakuočių dizaino pasaulyje. Kasmet šis konkursas suburia stipriausius kūrėjus, agentūras ir prekės ženklus iš viso pasaulio, o pelnyti apdovanojimą čia reiškia būti tarp kūrybos elito. Konkurse vertinamas ne tik estetiškas dizainas, bet ir idėjos originalumas, emocinis pasakojimas bei prekės ženklo drąsa išeiti iš rėmų.
Šiemet konkurencija konkurse buvo milžiniška – dėl geriausiųjų vardo varžėsi virš 2000 projektų iš daugiau nei 60 šalių.
Tarptautinė vertinimo komisija pirmame etape KAR KAR ledų pakuočių dizainą atrinko į trumpąjį finalistų sąrašą (shortlist), kartu su tokiais prekiniais ženklais kaip Coca-Cola, Puma, Marvel, Doritos, Oreo ir kt.
Spalio pradžioje, Amsterdame vykusioje „Pentawards“ GALA apdovanojimų ceremonijoje buvo paskelbti nugalėtojai – lietuviams pavyko pranokti pasaulinio lygio prekės ženklus ir iškovoti medalį.
Anot „Klaipėdos pieno“ marketingo vadovės Silvijos Ivanauskienės, ledų pasaulis visada buvo dinamiškas, tačiau šiandien kūrybos tempai – dar spartesni. Todėl stovėti vietoje negalima – kiekvienas skonis turi gimti su idėja ir emocija, o pakuotė privalo ne tik atspindėti naujausias tendencijas, bet ir kurti ryšį su vartotoju.
„Nusprendėme sujungti du stiprius vardus – KAR KAR ledus ir EGYBOY meninį braižą – ir taip sukurti išskirtinę ledų liniją, apjungiančią netikėtas skonių kombinacijas, ranka pieštas iliustracijas ir ironiškas žinutes, provokuojančias diskusijai. Norėjome parodyti, kad ledai gali būti ne tik desertas, bet ir meno kūrinys, nešantis idėją ir emociją. Tai puikus paskatinimas drąsiai įgyvendinti kylančias unikalias idėjas bei tikėti sėkme“, – apie išskirtinį projektą pasakoja „Klaipėdos pieno“ vadovė Rita Pažemeckaitė Digrienė.